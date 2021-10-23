نميري: تركت كيلو الضان بأربعة جنيهات واليوم بأربعين جنيها





صلاح التوم من الله يكتب ..

ما أشبه الليلة بالبارحة ..

* تركت كيلو الضان بأربعة جنيهات واليوم بأربعين جنيها

( جعفر نميري _ الوان ٣٠/٥/١٩٨٩ )

* مليون دولار امريكي تكفي لشراء ١٧ حزبا سياسيا بالسودان

( محمد طه محمد احمد _ الوان ٣٠/٣/١٩٨٩ )

* تدهور معيشي وأخلاقي وكل نعوت القواميس الهابطة .. والا نجد الخبز هذا أمر محير

الفنان محمد وردي _ الخرطوم ١١/٩/١٩٨٨

* السودان ضرب الرقم القياسي في الإضرابات الشرعية وغير الشرعية

( د. عمر نور الدائم _ الوان ٢٧/٦/١٩٨٩ )

* النقابات أصبحت أحزاب والأحزاب أصبحت نقابات

( احمد عثمان مكي _ الوان ٢٧/٤/١٩٨٩ )

* وزير التجارة ابوحريرة قليل التجربة وجد الشطة في الجو فعطس

( الصادق المهدي _ الوان ١٣/٦/١٩٨٧ )

* ناضلنا من أجل الديموقراطية وغالبا ما جاءت الديمقراطية المحققة بالانتفاضة بحكومة مؤسفة وفاسدة وعاجزة أمام مهام النهوض الوطني والاجتماعي

( د. عبد الله علي ابراهيم _ الخرطوم ١٢/٩/١٩٨٨ )

* انها ازمقراطية

( صحيفة الأيام _ الوان ١٦/٣/١٩٨٩ )

ما اشبه الليلة بالبارحة

صلاح التوم من الله