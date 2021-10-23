



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2021م

صحيفة الوطن:

– القوات المسلحة تدفع بتعزيزات إلى الفشقة

– أردول :القضاء الفيصل بيني وصلاح مناع

– َمحمد الفكي :البرهان يريد السيطرة على السلطة بدون انقلاب

صحيفة السودانيٰ:

– وزيرة الخارجية تتفقّد اللاجئين والمهاجرين السودانيين الراغبين في العودة من ليبيا إلى السودان

– مئات الآلاف يتمسكون بالثورة والحكم المدني الديمقراطي

– الحرية والتغيير «مجموعة الميثاق» تتجه لمقاضاة الصحفي بقناة الجزيرة «فوزي بشرى»

صحيفة النيل الدولية:

– البرهان وحمدوك يبحثان سبل تجاوز الأزمة

– القوات المسلّحة تدفع بتعزيزاتٍ جدبدة إلى الفشقة

– بتعاون أممي.. ترحيل اكثـر من 2200 سوداني من ليبيا قبل نهاية 2021

– الأمم المتحدة تتعهد بدعم السودان لإنجاح التحول الديمقراطي

– وزيرة الخارجية تلتقي نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي

– مزارع يحقق أرباح مليون وثمانمائة ألف جنيه من زراعة خمسة فدان بمشروع الرهد الزراعي

– 18 حالة وفاة بكورونا و187حالة مؤكدة بالبلاد

– على صلة بالدعم السريع وأنصار البشير.. فيسبوك يغلق شبكتين للحسابات المزيفة في السودان

الخرطوم: (كوش نيوز)