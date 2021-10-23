أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2021م
صحيفة الوطن:
– القوات المسلحة تدفع بتعزيزات إلى الفشقة
– أردول :القضاء الفيصل بيني وصلاح مناع
– َمحمد الفكي :البرهان يريد السيطرة على السلطة بدون انقلاب
صحيفة السودانيٰ:
– وزيرة الخارجية تتفقّد اللاجئين والمهاجرين السودانيين الراغبين في العودة من ليبيا إلى السودان
– مئات الآلاف يتمسكون بالثورة والحكم المدني الديمقراطي
– الحرية والتغيير «مجموعة الميثاق» تتجه لمقاضاة الصحفي بقناة الجزيرة «فوزي بشرى»
صحيفة النيل الدولية:
– البرهان وحمدوك يبحثان سبل تجاوز الأزمة
– القوات المسلّحة تدفع بتعزيزاتٍ جدبدة إلى الفشقة
– بتعاون أممي.. ترحيل اكثـر من 2200 سوداني من ليبيا قبل نهاية 2021
– الأمم المتحدة تتعهد بدعم السودان لإنجاح التحول الديمقراطي
– وزيرة الخارجية تلتقي نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي
– مزارع يحقق أرباح مليون وثمانمائة ألف جنيه من زراعة خمسة فدان بمشروع الرهد الزراعي
– 18 حالة وفاة بكورونا و187حالة مؤكدة بالبلاد
– على صلة بالدعم السريع وأنصار البشير.. فيسبوك يغلق شبكتين للحسابات المزيفة في السودان
الخرطوم: (كوش نيوز)