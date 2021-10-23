اسحق احمد فضل الله يكتب: والصورة فصيحة..

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وبعض الصور هو..

قحت مسيرتها تخرج الخميس

ومسيرة قحت قادتها هم

سيد الطيب…. لندن.

أسعد التاي… الإمارات.

مها سليمان…. لندن.

أسعد علي حسن…. فرنسا.

مجاهد بشرى…. ألمانيا.

محمد خليفة…. مصر.

فكري علي أحمد…. أمريكا.

محمد خالد دوشكا… الإمارات

داليا الطاهر…. السعودية.

وقناة الجزيرة

هذه هي قيادة قحت التي تقود مسيرة اليوم.

وقيادة الاعتصام أمام القصر بعضها تبدو وكأنها تتحول من مجرد لافتات إلى رد غاضب جداً.

فالسيد وجدي يطلق في مدني حديثاً عنصرياً ويقول إن الاعتصام هو شيء معزول.

وعن العزل والعنصرية لافتات الخيام تقول

خيمة سنار.

خيمة المسيرية.

خيمة التجمع السوداني.

خيمة الأغلبية الصامتة.

خيمة الأمة.

خيمة الحركات جناح السلام.

خيمة التحالف الديمقراطي.

خيمة رابطة الفلاتة بالخرطوم.

خيمة تجمع المستقلين.

خيمة أولاد حميد.

خيمة قوى الثورة المتحدة.

والمدهش أن من لا خيمة لهم هم الأحزاب الكبيرة

والخيام التي تمتد ما بين الخارجية شرقاً ومجلس الوزراء غرباً وشارع البلدية جنوباً (السلطات منعت امتداد الخيام جنوباً لأنها سوف تعطل الحركة).. الخيام نتوقف عن إحصائها لكن الخيام فصاحتها رائعة

والميكرفون والندوات داخل كل خيمة يعني ضخامة العدد.

والطبل والوازا والنقارة والطمبور والمردوم والطار الأصوات التي تضج في الساحة تصبح خطاباً يقول

:- هنا السودان.

وما تقوله قحت يرسمه حديث تنسبه المواقع للسيد وجدي… فالمواقع تنسب إلى وجدي أنه/ على موقعه وهو يخاطب أحد قادة قحت/ قال لصاحبه

:- إنت عارف…؟؟ لو ما نجحت مليونيتنا دي إلا نشوف لينا جوازات تانية… وإلا نشوف لينا جحر نندفن فيهو لأن الناس ديل مندفعين وأكتر شيء ح يشتغلوا ضدنا لأن شغلنا كان فيهو أحقاد وضغاين…

……

والمواقع تنقل أحاديث آخرين عن المشهد.

قالوا

:- أبرز ما في الاعتصام أنه عنده تمويل ضخم..

قال: – نهر النيل أمس الأول قالوا…. مستعدين نعتصم سنة.

وأمس الرشايدة قالوا…. نكفي الاعتصام سنة.

قالوا

:- وألف جهة سوف تدعم الاعتصام سنة

وآخر من قحت يقول لآخر:-

الناس ديل إذا مسكوا في حلقومنا ما ح يفكوهو.

……..

والشعور بالخوف يجعل الخائف خطيراً.

والجهات الأمنية تشعر أن المخطط الخميس هو

:- اعتصام أمام البرلمان أمدرمان

ثم مطالبة بتكوين مجلس تشريعي من قحت

وإنهاء المجلس العسكري

و…

وعند الفشل تنطلق الخطوة الأخرى.

والخطوة الأخرى هي أي شيء يحول الاعتصام.. إلى جنون يشتبك مع الأمن عندها في الساعة ذاتها أو أي عمل داخل الاعتصام يقود إلى اضطراب وهياج وأي شيء ينهي الاعتصام..

ومجموعات تختبئ داخل وزارة التجارة لبداية الهياج .

وإشاعة أن قوات أخرى تتدخل.

……

وكل هذا يموج وعيونه وأذانه تنتظر شيئاً من البرهان وحميدتي.

والبرهان يخرج من باب مكتبه ويدخل من الشباك.

صحيفة الانتباهة