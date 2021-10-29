السودان: إعفاء مديري الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الرسمية





أعلن تلفزيون السودان يوم الخميس أنه تم إعفاء لقمان أحمد محمد من منصب المدير العام للهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون وتكليف ابراهيم محمد البزعي بدلا منه.

كما تقرر إعفاء محمد عبد الحميد عبد الرحمن من منصب المدير العام لوكالة السودان للأنباء “سونا” وتعيين فكرية أبا يزيد محمد، بدلا منه.

في غضون ذلك نفت وزارة الثقافة والإعلام السودانية صلتها بالتصريحات المنسوبة إليها في الفترة السابقة، وأكد الأمين العام للوزارة جراهام عبد الفاضل أهمية الرسالة الإعلامية في تلك المرحلة، داعيا إلى توخي الحذر في نقل الأخبار .

أ ش أ