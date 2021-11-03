



علي ما اظن امريكا والغرب تهمهما مصلحتهما واظن الدور الاسرائيلي والخليجي والمصري والخوف من دخول روسيا والصين في المشهد السوداني ويدير السودان ظهره عن امريكا صارت امريكا تتراجع عن تشددها بل صارت ترخي الحبل بشكل ملحوظ حيث قالت:

يمكن تكوين حكومة مدنية بحمدوك او دون حمدوك وهذا تغيير في رايها السابق كما اقرت بمشاركة العسكر وتقاسم السلطة مع المدنيين علي ما اعتقد حمدوك عنده فرصة وحيدة ان يشارك في الحكومة كرئيس الوزراء كفرد دون حاضنة سياسية بحكومة تكنوقراط غير حزبية وان يكون برهان رئيس المجلس السيادي الي اخر الفترة الانتقالية .

فاسرائيل ودول الخليج وخشية امريكا من الصين وروسيا دخولهما في المشهد السوداني بشكل فعال جعلت الكفة تميل الي برهان الحق يقال ان برهان طلع رجل ذكي وخبيث لدرجة ابليس يتعلم منه ….

هذا تحليلي السياسي برغم اكره العسكر الى ابعد حد لكني احب اللعبة والنقلة الحلوة في السياسة.

Abdalazeem Mohamed Al Jafry