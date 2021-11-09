كفاوات قحتية تم تفكيكها صامولة صامولة





#كفاوات_قحتية_تم_تفكيكها_صاموله_صاموله🌶

🙊الشخصية رقم (٩)🙊للذين لا يعرفون صاحب الصورة المبرِّم شعيراتو وشابح حلقومو ده 👇🏼👇🏼👇🏼

إنه يا سادة سعادة وزير الصناعة في حكومة أربعة طويلة البائدة المدعو / إبراهيم الشيخ البريابي..

إنه يا سادة الوزير المبلول الذي هتف الشباب في وجهه في الاحتجاجات الأخيرة ورددوا (بكم بكم بكم.. قحاتة باعوا الدم)..

وهو صاحب النفشه الكضَّابه والفشخرة الفاضيه والتصريحات الفقاعية التي كانت تقوم بالتحريض على المكون العسكري والتحريض على إستخدام العنف ضد إعتصام البجا..

الراجل ده يا اخوانا نسى روحو وهاجم الفريق البرهان هجوم شديد وقال نحنا ننصح البرهان أن يرحل عشان نحنا ما واثقين فيهو ويجب على الجيش أن يقدم لنا بديلاً عن هذه الشراكة السيئة (شفت كيف البني آدم لامن يشرب الشربوت من دغش الرحمن) ..

لا أقيف لي كمان أن نكلمك، أب حلقوم ده برضو قال: “نحنا والله حنحاصر القصر لو المكون العسكري أبى يسلِّم السلطة للمدنيين” 😂😂

(يا جماعة أنا ما قلت ليكم الشربوت ده كان زدتوا ليهو الخميرة دي ببقى صاموطي )..

الراجل ده عاش لحظات انتفاشة عجيبة لامن قال: “رئيس المجلس السيادي غارق في الدماء ولم يحافظ على سمت وأدب القوات المسلحة والضبط والربط”..

وقال كمان: “ليكن معلوماً أي مغامر يريد تنفيذ انقلاب عسكري سيجد مقاومة لا مثيل لها من الشعب السوداني” ههههههههه..

هذا الوزير المنتفش الذي تحدى المكوِّن العسكري انطبق عليه بيت الشعر القائل: (من يجعل الضرغام بازاً لصيده تصيَّده الضرغام في من تصيَّدا)..

فقد قام الجنرالات بـ(قلب الطاولة) واستخدموا حركة المصارع راندي اورتن ليعلنوا حركة (البل) التصحيحية التي استهدفت مجموعة أربعة طويلة..

ولحسن الحظ كان سعادة الباشا المنتفش (أب شعرن) مبرَّم أول (المعكوشين والمبلولين)..

والآن أبشركم أنَّ العمل قد قطع شوطاً كبيراً في مسألة تفكيكه صاموله صاموله..

التحية لجيشنا العظيم ووصيتنا لفخامة الجنرال ، يا فخامتك (إذا صرخت فأسمع وإذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة ).. 🍂🍂🍂

#قحت_إلى_مزبلة_التاريخ_ولا_أسفاً_عليها

#سلسلة_المنشورات_التي_أعقبت_سقوط_البعاشيم

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