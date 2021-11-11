اسحق احمد فضل الله: السودان الآن وابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء يتحول (كافة)
كافة
** أستاذ
** حديث اليوم قصير لأنه حديث لا يحتاج إلى حديث.
** وكلمة واحدة هي كلمة (كافة).
** كلمة تصدر منتصف ليل الأربعاء في بيان البرهان عن لجنة التمكين.. وصباح الأربعاء الكلمة التي تتحدث إلغاء كافة قرارات لجنة التمكين..
** … والاندفاع الهائل الذي تعامل الناس به مع القرار هذا..
** أشياء تكشف المواجع الهائلة التي أنزلتها لجنة التمكين بكل أحد..
** والمستوى الرفيع الذي تتشكل به اللجنة ( حميدتي.. وإدارة عليا من العدل.. وإدارة عليا من الضرائب.. وإدارة عليا من الشرطة .. وإدارة عليا من جهاز المخابرات.. وإدارة عليا من.. ومن ) وإدارت رئاسية مقصودة لتقدم الخدمات هذه إلى العالم..
** وللمنظمات التي لقيت ما لقيت في السودان حتى هربت..
** اللجنة شكلها الرئاسي يقول للعالم ..
** .. اطمئنوا على حقوقكم الآن وعلى أموالكم وأعمالكم .
** فالحديث الآن حديث رئاسي..
** والحديث الرئاسي يخاطب المواطن ليقول إن اللجنة هذه قامت لتقرر .. وتنفذ..
** ( وبعد أن اعتاد المواطن على ألف قرار وألف لجنة دون تنفيذ).
** واللجنة تستخدم كلمة (كافة) في إشارتها لقرارات قحت وتقديمها للفحص والمحاكمة إشارة إلى المواطن حتى يفهم أن التعامل الآن تعامل دولة مع لجنة التمكين يعني أن يتقدم إلى اللجنة.
** من فقدوا وظائفهم.. ومن فقدوا تجارتهم.. ومن فقدوا أموالهم.. ومن فقدوا كرامتهم.. ومن فقدوا.. ومن فقدوا.. اللجنة بكلمة كافة تخاطب المواطنين الذين أصيبوا وتدعوهم إلى مكاتبها لفتح البلاغات..
** والمواطنون الذين اعتقلتهم اللجنة بتهمة الفساد يبدأ التحقيق بهم..
** فإن ثبتت التهمة ضدهم حوكموا..
** فإن لم تثبت التهمة أصبحت لجنة التمكين هي المتهم الذي يطارده هؤلاء..
** والهياج والابتهاج العارم الذي يلقاه القرار = قرار البرهان ليل الأمس= يصبح صورة بالألوان للجنة التمكين..
** لجنة التمكين التي سوف تصبح مصدراً يومياً للأخبار التي تصدر كل صباح عن ما كانت تفعله هذه اللجنة..
** ولجنة التمكين تطلق نداءً للناس تدعو الناس نهار السبت لمسيرة تدعو لإعادتها وإعادة حلقوم السودان لأصابعها..
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** والهوامش الآن بعضها هو بعض من كان ينتمي إلى لجان قحت يطوف الآن بمكاتب البرهان ويسعى بينها وبين مكاتب حميدتي يبحث عن مدخل للتعامل والتواصل..
** ومحطات معادية مثل الجزيرة والعربية بعد أن عرفت أن قحت انتهت مذيعاتها يسخرن من المتحاورين الذين يشتمون البرهان والجيش لكن جهات مقتتلة داخل قحت تعمل بأسلوب ممتع..
** أسلوب تسميه أجهزة المخابرات (دعه يحطم نفسه)..
** ونموذجه حادثة طائرة البشير..
** فالبشير حين كان يزور إيران منتصف التسعينات كانت أمريكا تستخدم الأسلوب هذا لإسقاط طائرته..
** وفوق سماء أوزبكستان طائرة أمريكا تحاصر طائرة البشير دون ضربها.. ودون أن تسمح لها بالعبور .
** تستخدم الحوار الطويل جداً لأن الهدف هو
** حصار طائرة البشير حتى (ينفد) وقودها ..
** لتسقط تلقائياً وتتحطم..
** بعض الجهات القحتية تريد أن يظل حمدوك يرفض.. ويرفض.. انتظاراً لاستهلاك قيمته ووقوده للسقوط..
** السودان الآن وابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء يتحول (كافة)..
اسحق احمد فضل الله
الانتباهة