اسحق احمد فضل الله: السودان الآن وابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء يتحول (كافة)





كافة

** أستاذ

** حديث اليوم قصير لأنه حديث لا يحتاج إلى حديث.

** وكلمة واحدة هي كلمة (كافة).

** كلمة تصدر منتصف ليل الأربعاء في بيان البرهان عن لجنة التمكين.. وصباح الأربعاء الكلمة التي تتحدث إلغاء كافة قرارات لجنة التمكين..

** … والاندفاع الهائل الذي تعامل الناس به مع القرار هذا..

** أشياء تكشف المواجع الهائلة التي أنزلتها لجنة التمكين بكل أحد..

** والمستوى الرفيع الذي تتشكل به اللجنة ( حميدتي.. وإدارة عليا من العدل.. وإدارة عليا من الضرائب.. وإدارة عليا من الشرطة .. وإدارة عليا من جهاز المخابرات.. وإدارة عليا من.. ومن ) وإدارت رئاسية مقصودة لتقدم الخدمات هذه إلى العالم..

** وللمنظمات التي لقيت ما لقيت في السودان حتى هربت..

** اللجنة شكلها الرئاسي يقول للعالم ..

** .. اطمئنوا على حقوقكم الآن وعلى أموالكم وأعمالكم .

** فالحديث الآن حديث رئاسي..

** والحديث الرئاسي يخاطب المواطن ليقول إن اللجنة هذه قامت لتقرر .. وتنفذ..

** ( وبعد أن اعتاد المواطن على ألف قرار وألف لجنة دون تنفيذ).

** واللجنة تستخدم كلمة (كافة) في إشارتها لقرارات قحت وتقديمها للفحص والمحاكمة إشارة إلى المواطن حتى يفهم أن التعامل الآن تعامل دولة مع لجنة التمكين يعني أن يتقدم إلى اللجنة.

** من فقدوا وظائفهم.. ومن فقدوا تجارتهم.. ومن فقدوا أموالهم.. ومن فقدوا كرامتهم.. ومن فقدوا.. ومن فقدوا.. اللجنة بكلمة كافة تخاطب المواطنين الذين أصيبوا وتدعوهم إلى مكاتبها لفتح البلاغات..

** والمواطنون الذين اعتقلتهم اللجنة بتهمة الفساد يبدأ التحقيق بهم..

** فإن ثبتت التهمة ضدهم حوكموا..

** فإن لم تثبت التهمة أصبحت لجنة التمكين هي المتهم الذي يطارده هؤلاء..

** والهياج والابتهاج العارم الذي يلقاه القرار = قرار البرهان ليل الأمس= يصبح صورة بالألوان للجنة التمكين..

** لجنة التمكين التي سوف تصبح مصدراً يومياً للأخبار التي تصدر كل صباح عن ما كانت تفعله هذه اللجنة..

** ولجنة التمكين تطلق نداءً للناس تدعو الناس نهار السبت لمسيرة تدعو لإعادتها وإعادة حلقوم السودان لأصابعها..

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** والهوامش الآن بعضها هو بعض من كان ينتمي إلى لجان قحت يطوف الآن بمكاتب البرهان ويسعى بينها وبين مكاتب حميدتي يبحث عن مدخل للتعامل والتواصل..

** ومحطات معادية مثل الجزيرة والعربية بعد أن عرفت أن قحت انتهت مذيعاتها يسخرن من المتحاورين الذين يشتمون البرهان والجيش لكن جهات مقتتلة داخل قحت تعمل بأسلوب ممتع..

** أسلوب تسميه أجهزة المخابرات (دعه يحطم نفسه)..

** ونموذجه حادثة طائرة البشير..

** فالبشير حين كان يزور إيران منتصف التسعينات كانت أمريكا تستخدم الأسلوب هذا لإسقاط طائرته..

** وفوق سماء أوزبكستان طائرة أمريكا تحاصر طائرة البشير دون ضربها.. ودون أن تسمح لها بالعبور .

** تستخدم الحوار الطويل جداً لأن الهدف هو

** حصار طائرة البشير حتى (ينفد) وقودها ..

** لتسقط تلقائياً وتتحطم..

** بعض الجهات القحتية تريد أن يظل حمدوك يرفض.. ويرفض.. انتظاراً لاستهلاك قيمته ووقوده للسقوط..

** السودان الآن وابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء يتحول (كافة)..

اسحق احمد فضل الله

الانتباهة