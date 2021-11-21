عائشة الماجدي: لماذا تخوين حمدوك





من المفارقات ان نفس الشخصيات و الاحزاب الحالياً بتخّوِن في حمدوك وبتقول باع القضية هي نفس الاحزاب والشخصيات والناشطين الخانوا الشارع وباعوا عديل في الوثيقة الدستورية لمن الشيوعي احمد ربيع وقع مع حميدتي الدعم السريع بعد فض الاعتصام وقتل سودانيين واختفاء البعض منهم …

ومن المفارقات اليوم أيضاً ان لحدي قبل التوقيع بثواني كان واحد من مطالب الشارع الأولية هي رجوع الشرعية لحمدوك وفجأة تبدل الحال الي هجوم علي حمدوك لما رجعت له الشرعية …

أفتكر خطوة حمدوك خطوة في إيقاف الدم السوداني ودا شئ يحسب للرجل إذا لماذا تقسوا عليه….

إذا تتحدثون عن ان حمدوك حاليا في شراكة مع العساكر فلنسأل سؤال ؟؟

مش ياهم ذاتهم العساكر ديل الشاركتوهم بالوثيقة قبل سنتين مش ياهم التاني جددتوا معاهم البيعة بسلام جوبا ..

إذا لاجديد في القصة ..

الجديد هو خروج قحت من المشهد تماماً وظهور للاعبين جدد في المسرح السياسي ….

المهم من كان يعبد أربعة طويلة فإن أربعة طويلة ماتت وشبعت موت ومن كان يعبد الوطن فالوطن حي لا يموت…..

عائشة الماجدي