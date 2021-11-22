



(الضربة المؤلمة)

عايز اختار ليكم موقف طريف و حقيقي بقول انو في واحدة جات تركب مع بتاع ركشة في الموقف قام قال ليها 😞 معليش .. امشي لي صاحبي الوراي ده عشان عايز يعرس و دايرين نساعدو يلم خق العرس )

البت انبسطت جدا و قالت في نفسها بالله لسه بلدنا فيها ناس كده !! و لسه السودان بي خيرو .

اها مشت ركبت مع بتاع الركشة التانية و لامن وصلت مكانها و دفعت ليهو القروش قامت قالت ليهو ( ربنا يتم ليك على خير يا رب )

بتاع الركشة قال ليها : ( على شنو ؟؟)

البت حكت ليهو الموضوع .

بتاع الركشة قعد يضحك و قال ليها :

( لا لا مافي كلام ذي ده .. الزول ده خارجك لانو ما بركب في ركشتو الا البنات الحلوات ) 😂😂

الموقف ده اكيد سبب الم نفسي حاد جدا للبت دي و بتاع الركشة كان قاسي عليها جدا لامن صارحها بالحقيقة الكاملة بدون لف و دوران .. البت لعبو بيها سواقين الركشات .. الاسئلة البتطرح نفسها .. هل ممكن البت دي عقلها الباطن يرفض الصدمة و يقول ليها انها جميلة و انو بتاع الركشة عايز يحبطها ؟؟

هل ممكن الصدمة تجعل البت تتخيل انو بتاع الركشة بهظر معاها هظار خشن ؟؟

كيف قادر انت كانسان ربنا ميزك بنعمة العقل عن بقية المخلوقات انو تتخيل حمدوك مختطف او مطعون بعقار روسي او راقد فوق راي .. كيف قادر تتخيل و تتوهم انو حمدوك ما كان لاعب اساسي في المشهد .

نحاول بعدين في غرفة بث صوتي نسمع بعضنا

نزار العقيلي