شاهد بالفيديو.. على متن سيارة فارهة زعيم البجا “ترك” يصل مزرعة رجل الأعمال الشهير وعمدة البطاحين لتلبية دعوة خاصة والحاضرون يهتفون (ترك مرق)





لبى زعيم البجا محمد الأمين ترك دعوة رجل الأعمال المعروف وعمدة قبيلة البطاحين السيد عصام الشيخ بمزرعته الشهيرة.

وبحسب الفيديو التداول والذي رصده محرر موقع النيلين فقد وصل ترك للمزرعة بسيارته الفارهة (لاند كروزر) ذات اللون الأسود.

https://www.youtube.com/watch

وكان في استقباله السيد عصام الشيخ وأفراد قبيلة البطاحين الذين اصطفوا ووقفوا لتحية زعيم البجا وسط هتافات عالية (ترك مرق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين