شاهد بالفيديو.. على متن سيارة فارهة زعيم البجا “ترك” يصل مزرعة رجل الأعمال الشهير وعمدة البطاحين لتلبية دعوة خاصة والحاضرون يهتفون (ترك مرق)

لبى زعيم البجا محمد الأمين ترك دعوة رجل الأعمال المعروف وعمدة قبيلة البطاحين السيد عصام الشيخ بمزرعته الشهيرة.
وبحسب الفيديو التداول والذي رصده محرر موقع النيلين فقد وصل ترك للمزرعة بسيارته الفارهة (لاند كروزر) ذات اللون الأسود.
وكان في استقباله السيد عصام الشيخ وأفراد قبيلة البطاحين الذين اصطفوا ووقفوا لتحية زعيم البجا وسط هتافات عالية (ترك مرق).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
تعليق واحد
روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (ستَأتي على الناسِ سُنونٌ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصادِقُ ويؤتَمَنُ فيها الخائِنُ ويُخَوَّنُ فيها الأمينُ ويَنطِقُ فيها الرُّوَيبِضَةُ قيل وما الرُّوَيبِضَةُ قال السَّفِيهُ يتكَلَّمُ في أمرِ العامَّةِ)،[١][٢] وفي الحديث علامةٌ من علامات السَّاعة، وهي انقلاب الموازين.[٣] صدقت يا حبيبي يا رسول الله
وكانما يدور الزمان دورته ويا سبحان الله وانتو كان كنتوا رجال ما كان تطلعوا في زمن البشير والله يجيب لينا صلاح قوش مرة تانية عشان كل قرد يطلع شجرتو او كل ضب يدخل جحره