



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021م

الانتباهة

حملة إقالات تطال الجيش والمخابرات والشرطة

أمر بالقبض على نصر الدين عبد البارئ

وضع مسؤولين سابقين قيد الإقامة الجبرية بعد إطلاق سراحهم

أمريكا تعيّن سفيرًا للسودان

الحرية والتغيير: حميدتي غير مؤهل لتقييم الأداء السياسي للتحالف

الصيحة

حميدتي: إعفاء القيادات العسكرية والأمنية لتحديد المسؤوليات

الجيش يتصدّى لهجومٍ إثيوبي يهدف لإفشال الحصاد في الفشقة

شركات لـ”الصيحة”: قلّة في مخزون أدوية الطوارئ والمسكّنات

“ثمرات”: أموال دعم الأسر محفوظة في حساباتٍ آمنة بالبنوك

زيارة مرتقبة لبعثة إفريقية إلى السودان لدعم الانتقال

السوداني

حميدتي: إقالة القيادات الأمنية لتحديد المسؤولية ومستعدّون لتقديم استقالاتنا

الجيش يصدّ عدوانًا إثيوبيًا على الفشقة ويكبّد الغزاة خسائر فادحة

حمدوك يطيح بقادة الشرطة ويسميّ الفريق عنان حامد مديرًا عامًا

بوادر أزمة دبلوماسية بين السودان وجنوب إفريقيا بعد إعفاء السفير نقد الله

حكومة الخرطوم تتعهّد بتقديم دقيق مطابق للمواصفات

اليوم التالي

برمة ناصر: وساطتي بتفويض حزبي و”مريم موافقة”

الجيش يصدّ هجومًا للقوات الإثيوبية ويحتسب الشهداء

السودان يمنع دخول القادمين من خمس دول بسبب كورونا

إبراهيم الأمين: سنبدأ حملة مكثّفة للحدّ من سلطات”السيادي”

حاكم إقليم دارفور المكلّف يؤكّد احتواء أحداث جبل مون

الجريدة

أسرة إبراهيم الشيخ: لا نعلم مكانه حتى الآن

تجمّع الصيادلة يكشف عن نقصٍ حادٍ في الأدوية المنقذة للحياة

قيادي بقحت: لا علاقة لنا بحمدوك ونعمل على إسقاطه

المحامون الأحرار يقودون مبادرة لإطلاق السجناء السياسيين

لجان مقاومة الخرطوم تنفي صلتها بدعوات التظاهر غدًا

باج نيوز