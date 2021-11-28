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رائد بالجيش يستشهد امام جنوده في حرب السودان مع اثيوبيا
الرائد /وائل محمد علي طه
بيان بالعمل
أستشهد امام جنوده
وليس من خلف الجدر والمحيطات والشاشات
من مرافعين الفشقة الذين عرجوا اليوم زرافات ووحدان
بلا تردد
صداً لعدوان 6 الف من الغزاة الأحباش بمعاونة مرتزقة ارتريا
ولن يتوقف المرافعين يا وائل ويا عماد ويا معاذ
حتى يأخذوا ثأركم حسب عرفهم وتقليدهم
مرافعين فوووووق
قشم فوووووووق
طارق محمد خالد
الله اكبر والعزة للسودان
بلغوا عنّا النقيب كرم الدين التحايا
يا وائل ودعناك الله
🇸🇩الله غالب🇸🇩
3 تعليقات
له الرحمة ..هؤلاء هم الشهداء فعلا لا قولا ..اللهم تقبله و صبر اهله و التحية لابطال بلادي المرابطين في الثغور اسود الوغى و فرسان الحارة و لا عزاء للجبناء اشباه الرجال.
هؤلاء هم الشهداء الحقيقيون ابطال القوات االمسلحه الذين يموتون دفاعا عن الوطن والدين والعرض … لا يذكرهم العملاء ولا تخرج لهم مواكب القطيع والمخربين والمطلوقات … الله يتقبلهم ويسكنهم فسيح جناته و يجب ان تدرس سيرة وائل واخوانه وعساكره في المناهج الدراسيه .
ألله أكبر وحي علي الجهاد.
لماذا لا يستنفر رئيس الوزراء وبرهان المسؤولين والمواطنين والاعلام لنصرة الجيش؟ يجب عليهم ان يفعلوا ذلك وفورا وان يلتحقوا بالجبهة ويلاقوا العدو الجبان وابي احمد في الجبهات.
اجعلوها ملحمة لاعادة تلاحم الجيش مع الشعب