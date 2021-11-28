رائد بالجيش يستشهد امام جنوده في حرب السودان مع اثيوبيا





الرائد /وائل محمد علي طه

بيان بالعمل

أستشهد امام جنوده

وليس من خلف الجدر والمحيطات والشاشات

من مرافعين الفشقة الذين عرجوا اليوم زرافات ووحدان

بلا تردد

صداً لعدوان 6 الف من الغزاة الأحباش بمعاونة مرتزقة ارتريا

ولن يتوقف المرافعين يا وائل ويا عماد ويا معاذ

حتى يأخذوا ثأركم حسب عرفهم وتقليدهم

مرافعين فوووووق

قشم فوووووووق

طارق محمد خالد

الله اكبر والعزة للسودان

بلغوا عنّا النقيب كرم الدين التحايا

يا وائل ودعناك الله

🇸🇩الله غالب🇸🇩