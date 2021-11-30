



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021م

صحيفة الوطن:

القوات المسلحة :الفشقة معركة نكون أو لا نكون

الدقير :ماحدث مسرحية وتبادل أدوار بين البرهان وحمدوك

الإفراج عن إبراهيم الشيخ والفكي وقيادات من الحرية والتغيير

تفاصيل زيارة البرهان للفشقة

صحيفة أخبار اليوم :

البرهان يتفقد القوات المسلحة بالفشقة و يتعهد

تشكيلات من “لجان المقاومة” تنفي لقاء حمدوك وتدعو للمشاركة بتظاهرات اليوم

حمدوك: التظاهر حق انتزعه السودانيون عبر عشرات السنين من النضال

اغلاق كافة المؤسسات التعليمية الحكومية و الخاصة بولاية النيل الابيض

حمدوك: لا مصلحة شخصية لي في توقيع الاتفاق السياسي

ارجاء محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 الى الثلاثاء المقبل

سما نيوز :

القائد العام للقوات المسلحة يتفقد القوات المرابطة بمنطقة بركة نورين بالفشقة الصغرى

نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم

مجلس السيادة يرجئ تعيين النائب العام لمزيد من التشاور

صحيفة السوداني الإلكترونية :

القائد العام للقوات المسلحة يصل منطقة “الفشقة”

القائد العام للقوات المسلحة: السودان ليس له عداء مع إثيوبيا

تنسيقيات مقاومة الخُرطوم تعلن عن مليونية 30 نوفمبر نحو القصر الجمهوري

إطلاق سراح القيادي جعفر حسن

الدقير: برمة خانته الحصافة السياسية والتقديرات وأتمنى أن يراجع موقفه

عمر الدقير: ليس هنالك فرصة للتصالح مع ما حدث ونحن مع شعبنا

الدقير: حمدوك الآن رئيسٌ لوزراء الانقلاب

صحيفة النيل الدولية:

البرهان يتفقد القوات المرابطة بمنطقة بركة نورين بالفشقة

الأمم المتحدة: عودة حمدوك لرئاسة الوزراء “لم ينه أزمة السودان”‎‎

حمدوك: التظاهر حق انتزعه السودانيون عبر عشرات السنين من النضال

السيادي يرجئ تعيين النائب العام لمزيد من التشاور

اغلاق كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بولاية النيل الابيض

بثينة دينار : نرفض الانقلاب لكنا مضطرون للعمل منعا للحرب

النيلين