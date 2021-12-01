



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021م

صحيفة أخبار اليوم :

مشاركة معتقلين فور اطلاق سراحهم في مواكب 30 نوفمبر وتعهدات جديدة لحمدوك

الطاقة تكشف أسباب عودة قطوعات الكهرباء

صحة الخرطوم تحدد مراكز تطعيم لقاح كورونا بمحليات الولاية

بـ “الاءات الثلاثة” مواكب تتجه إلى القصر والشرطة تفضها بالبمبان والقنابل الصوتية

حمدوك: حريصون على خلق مناخ لا يسمح باعتقال لأحد

صحيفة الوطن :

تظاهرات بالخرطوم والسلطات تمنع المحتجين من الوصول إلى القصر

الطاقة تكشف أسباب قطوعات الكهرباء

ضبط “١٣” الف رأس من الحشيش في طريقها للخرطوم

الجيش يرد على قصف من داخل إثيوبيا

صحيفة السوداني الإلكترونيةٰ :

مليونية سابعة في السودان ضد الانقلاب العسكري

الآلاف يتظاهرون في العاصمة الخرطوم والقوات الأمنية تطلق الغاز المُسيّل للدموع بكثافة

السلطات تطلق سراح وزير الصناعة المُقال

مصرع وإصابة 8 في حادث مروري بطريق شريان الشمال

صحيفة النيل الدولية :

الكونغرس متمسك بمشروع «العقوبات الفردية» على السودان

اكتمال الإفراج عن معتقلي الحكومة السابقة بالضمان

مسيرات احتجاجية أمس والشرطة تطلق الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين

“أطباء السودان”: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 43

منذ 25 أكتوبر

مصرع واصابة (8) أشخاص اثر حادث مروري بطريق شريان الشمال

بدء ترحيل اللاجئين الاثيوبيين الكومانت من باسندا الى معسكر بابكري

سما نيوز :

د. عبد الباقى عبدالقادر يطلع على سير العمل بولاية الخرطوم

عنان يناقش الخطط الاستراتيجية الخاصة بترقية العمل الشرطي

وكيل النفط : الجهود مبذولة لاستقرار الإمداد الكهربائي.

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