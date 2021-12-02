



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021م

الانتباهة

حمدوك يلوّح بالاستقالة إنّ لم يتحقّق شرطان.

قوات إثيوبية تقصف منطقة سودانية بالمدفعية.

خالد عمر: رئيس الوزراء ارتكب خطيئة كبرى والشعب رفض ”الجيفة”

وجدي صالح: اعتقلت معصوب العينين وكنت لا أعلم بما يدور.

لجنة الأطباء: نحو 100 إصابة وسط المتظاهرين خلال مليونية 30 نوفمبر.

كاميرون هدسون: قوات روسية تعطي المشورة لحميدتي.

اليوم التالي

حميدتي: نتعهّد بتسليم البشير للجنائية.

وكيل التربية لـ”اليوم التالي”: لا اتّجاه لإغلاق المدارس.

نيويورك تايمز: صفقة حمدوك مع الجيش مقبولة دوليًا.

غرب دارفور: نعاني من عدم وجود مراكز عزل لـ”كورونا” بالولاية.

وزارة الطاقة والنفط تكشف أسباب قطوعات الكهرباء.

الصيحة

حمدوك يوجّه بالتحقيق حول دخول عناصر شرطية لإحدى المستشفيات

“الدعم السريع” تضبط كميات كبيرة من الخمور المستوردة والمستحضرات المحظورة.

التهديد بإعادة إغلاق الميناء يرفع أسعار الشحن وتجار يوقفون الاستيراد.

التوم هجو يتعرّض لمحاولة اعتداء بالنيل الأبيض.

الجريدة

سلك: حمدوك ارتكب خطيئة والحكومة غير مؤهلة لتنظيم الانتخابات

“راش”: ارتّفاع نسبة الوفيات بكورونا وانتشار التايفويد والملاريا.

حمدوك يعيّن وكلاء وزارات جدد.

نقابة الأطباء الشرعية: اقتحام الأمن للمستشفيات انتهاك للنظام الأساسي للجنائية.

الصحة العالمية: حظر السفر الشامل لن يمنع انتشار ميكرون

أخبار اليوم :

مجلس نظارات البجا يعلن عودة المتاريس والاعتصام واغلاق الطرق الاحد

أخبار اليوم تعد ملفا بمناسبة اليوبيل الذهبى للإتحاد الإماراتي وتحاور السفير الجنيبي

قرابة الـ 50 الف لاجئ اثيوبي بشرق السودان وحميدتي يطلق تحذيرات أمريكا وأوروبا

وزارة الطاقة والنفط تفند شائعة إتلاف أبراج نقل الكهرباء

الوطن :

حمدوك يصدر قراراً باعفاء وكلاء وزارات عينهم البرهان

نظارات البجا تعلن انتهاء المهلة والعودة لإغلاق الشرق بالأحد

لجنة الأخلاقيات باتحاد الكرة تعلق عضوية رئيس المريخ حازم مصطفى

ابو هاجة :من يريد الحكم عليه الاستعداد للإنتخابات.

النيل الدولية :

قوات ومليشيات إثيوبية تهاجم الجيش السوداني للمرة الثانية خلال أسبوع

حميدتي يحذر دول العالم من أزمة لاجئين حال فتح السودان الحدود

«عيّنهم البرهان».. حمدوك يعفي 20 وكيلا و يُكلف جدد

الكهرباء:تخفيض في ساعات القطوعات

قوات الدعم السريع قطاع كردفان تضبط (13) الف رأس من البنقو

جامعة الخرطوم: استئناف الدراسة في يناير المقبل.

صوت الشمالية :

الشمالية: قرار بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ تجارة الحدود

عضو السيادي يوجه حكومة الشمالية بمعالجة القضايا المرتبطة بحياة المواطن

مكافحة التهريب بالشمالية تضبط عدداً من السلع والبضائع المهربة

مصرع واصابة (8) أشخاص اثر حادث مروري بطريق شريان الشمال.

السوداني الالكترونية :

حمدوك يُوجِّه بإجراء تحقيق حول فيديوهات اقتحام عناصر الشرطة لإحدى المستشفيات

رويترز: حمدوك يرهن استمراره في رئاسة الوزراء بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش

30 نوفمبر.. (الديسمبريون) يرفضون التراجع

لجنة الأطباء المركزية تعلن عن (98) إصابة في مواكب 30 نوفمبر

الشيوعي: مواكب الثلاثاء تعرضت لقمع وحشي برغم وعود حمدوك

مستشار البرهان: صعب عليهم الفطام السلطة ويريدون العودة ولكن هيهات

مناوي يؤكد وفاة 20 امرأة حامل بالتهاب الكبد الوبائي في شمال دارفور

الموت يغيب صاحب ومؤسس الدار السودانية للكتب.

النيلين