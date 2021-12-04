



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021م

صحيفة الانتباهة :

استشهاد مصاب بمليونية 17 نوفمبر وارتّفاع العدد إلى”44″ شهيدًا

البرهان: الأيام ستكشف من قتل المتظاهرين

“البجا” يستعجل الحكومة لإلغاء”المسار” قبل انتهاء المهلة اليوم

الأمم المتحدة: مسار الانتقال لا يتمّ إلاّ بمشاركة جميع شركاء الثورة

ارتّفاع عدد قتلى الاشتباكات الدموية بين قبيلتين في جنوب كردفان

صحيفة السوداني الإلكترونية :

البرهان: الدولة العميقة موجودة وتعمل على إعاقة التقدّم

البجا تعلن جدول تصعيدي تمهيدًا لإغلاق الشرق مجدّدًا

حميدتي: البلاد تواجه مجاعة وهناك إرهابيون وخلايا نائمة بالخرطوم

عودة 12 أسرّة لقيادات حركة عقار من معسكرات اللجوء

تجمّع المهنيين يطالب الأمم المتحدة بمساءلة أمينها العام

صحيفة اليوم التالي :

مجلس البجا يهدّد بإغلاق الشرق ويعلن التصعيد

البرهان: الأيام ستكشف من يقف خلف قتل المتظاهرين

لجنة تحقيق لتأخر طباعة الكتب المدرسية

أمريكا لـ”حمدوك”: الشركاء ينتظرون خطوات عملية

الفاينانشيال تايمز: مريم المهدي ضمن قائمة”25″ امرأة الأكثر تأثيرًا في العالم

صحيفة الصيحة :

البرهان: سنحاسب المتورّطين في قتل المتظاهرين

حميدتي: الجيش مع المدنية وغير متمسّك بالسلطة

واشنطن: استئناف الدعم عقب تشكيل الحكومة الجديدة

مصرع وإصابة”20″ شخصًا في حادث بجنوب دارفور

صحيفة الوطن :

حميدتي: إنفجار الوضع في السودان سيؤثر على كل الإقليم

نظارات البجا تعلن عن جدول تصعيدي لحل مسار الشرق

وداعاً عبد الكريم الكابلي .. مسيرة فنان بقامة وطن

الكونغرس: اتفاق حمدوك والبرهان لم ينه الأزمة

صقور الجديان بالأمل في مواجهة مصر اليوم

صحيفة النيل الدولية :

البرهان يؤكد تعاونه الكامل مع حمدوك “للوصول لانتخابات نزيهة”

رئيس القضاء يؤدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الإنتقالي

“أ ف ب” تكشف حقيقة إطلاق السودان صواريخ من منطقة الفشقة

جماعة الميثاق تعترض على إلغاء حمدوك لقرارات أصدرها البرهان

المالية: السعر التأشيري للقطن بواقع (٤٥) ألف جنيه للقنطار.

سما نيوز :

أبو وضاح .. دبوس .. رسالة الى الراحل الكبير الفنان عبدالكريم الكابلي….

ابتكار جديد يجعل مرضى الكلى يودعون آلام غسيلها

الصحة العالمية تكشف حقيقة الوفيات بـ”أوميكرون”

النيلين