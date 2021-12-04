أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021م
صحيفة الانتباهة :
استشهاد مصاب بمليونية 17 نوفمبر وارتّفاع العدد إلى”44″ شهيدًا
البرهان: الأيام ستكشف من قتل المتظاهرين
“البجا” يستعجل الحكومة لإلغاء”المسار” قبل انتهاء المهلة اليوم
الأمم المتحدة: مسار الانتقال لا يتمّ إلاّ بمشاركة جميع شركاء الثورة
ارتّفاع عدد قتلى الاشتباكات الدموية بين قبيلتين في جنوب كردفان
صحيفة السوداني الإلكترونية :
البرهان: الدولة العميقة موجودة وتعمل على إعاقة التقدّم
البجا تعلن جدول تصعيدي تمهيدًا لإغلاق الشرق مجدّدًا
حميدتي: البلاد تواجه مجاعة وهناك إرهابيون وخلايا نائمة بالخرطوم
عودة 12 أسرّة لقيادات حركة عقار من معسكرات اللجوء
تجمّع المهنيين يطالب الأمم المتحدة بمساءلة أمينها العام
صحيفة اليوم التالي :
مجلس البجا يهدّد بإغلاق الشرق ويعلن التصعيد
البرهان: الأيام ستكشف من يقف خلف قتل المتظاهرين
لجنة تحقيق لتأخر طباعة الكتب المدرسية
أمريكا لـ”حمدوك”: الشركاء ينتظرون خطوات عملية
الفاينانشيال تايمز: مريم المهدي ضمن قائمة”25″ امرأة الأكثر تأثيرًا في العالم
صحيفة الصيحة :
البرهان: سنحاسب المتورّطين في قتل المتظاهرين
حميدتي: الجيش مع المدنية وغير متمسّك بالسلطة
واشنطن: استئناف الدعم عقب تشكيل الحكومة الجديدة
مصرع وإصابة”20″ شخصًا في حادث بجنوب دارفور
صحيفة الوطن :
حميدتي: إنفجار الوضع في السودان سيؤثر على كل الإقليم
نظارات البجا تعلن عن جدول تصعيدي لحل مسار الشرق
وداعاً عبد الكريم الكابلي .. مسيرة فنان بقامة وطن
الكونغرس: اتفاق حمدوك والبرهان لم ينه الأزمة
صقور الجديان بالأمل في مواجهة مصر اليوم
صحيفة النيل الدولية :
البرهان يؤكد تعاونه الكامل مع حمدوك “للوصول لانتخابات نزيهة”
رئيس القضاء يؤدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الإنتقالي
“أ ف ب” تكشف حقيقة إطلاق السودان صواريخ من منطقة الفشقة
جماعة الميثاق تعترض على إلغاء حمدوك لقرارات أصدرها البرهان
المالية: السعر التأشيري للقطن بواقع (٤٥) ألف جنيه للقنطار.
سما نيوز :
أبو وضاح .. دبوس .. رسالة الى الراحل الكبير الفنان عبدالكريم الكابلي….
ابتكار جديد يجعل مرضى الكلى يودعون آلام غسيلها
الصحة العالمية تكشف حقيقة الوفيات بـ”أوميكرون”
النيلين