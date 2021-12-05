أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021م
صحيفة الانتباهة :
وجدي صالح يعلن ترك لجنة التفكيك
السلطات تلوّح بالإغلاق لانتشار كورونا
منع وزير بالحكومة المنحلة من السفر
مجلس البجا يمنح السيادي 15 يومًا قبل إغلاق الشرق
الشعبي: المخلوع خزينة أسرار وتسليمه للجنائية سيورّط البرهان وحميدتي
صحيفة الصيحة :
البجا: مددنا مهلة إغلاق الشرق استجابةً لطلب ”حميدتي”
حمدوك يجري مشاورات لتشكيل الحكومة
“الطوارئ الصحية” تلوّح بالإغلاق التام للبلاد بسبب ”كورونا”
حاكم دارفور المكلّف: انتهاء الترتيبات الأمنية في غضون أشهر
برطم: اختياري من بين ”14″ مرشّحًا هو استحقاق للشمال
ضبط أسلحة وذخائر وعبوّة ناسفة ومخدّرات في الخرطوم.
صحيفة اليوم التالي :
لجنة الطوارئ الصحية تلوّح بإغلاق البلاد
سرقة آثار تتبع لمملكة سوبا
مجلس البجا: مشاركتنا في الحكومة مرهونة بإلغاء المسار
اللجنة العليا تناقش تحضيرات الموسم الشتوي
مصرع وإصابة ”15″ شخصًا في حادثين منفصلين
النيلين