



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021م

صحيفة الانتباهة :

وجدي صالح يعلن ترك لجنة التفكيك

السلطات تلوّح بالإغلاق لانتشار كورونا

منع وزير بالحكومة المنحلة من السفر

مجلس البجا يمنح السيادي 15 يومًا قبل إغلاق الشرق

الشعبي: المخلوع خزينة أسرار وتسليمه للجنائية سيورّط البرهان وحميدتي

صحيفة الصيحة :

البجا: مددنا مهلة إغلاق الشرق استجابةً لطلب ”حميدتي”

حمدوك يجري مشاورات لتشكيل الحكومة

“الطوارئ الصحية” تلوّح بالإغلاق التام للبلاد بسبب ”كورونا”

حاكم دارفور المكلّف: انتهاء الترتيبات الأمنية في غضون أشهر

برطم: اختياري من بين ”14″ مرشّحًا هو استحقاق للشمال

ضبط أسلحة وذخائر وعبوّة ناسفة ومخدّرات في الخرطوم.

صحيفة اليوم التالي :

لجنة الطوارئ الصحية تلوّح بإغلاق البلاد

سرقة آثار تتبع لمملكة سوبا

مجلس البجا: مشاركتنا في الحكومة مرهونة بإلغاء المسار

اللجنة العليا تناقش تحضيرات الموسم الشتوي

مصرع وإصابة ”15″ شخصًا في حادثين منفصلين

النيلين