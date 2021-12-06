



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر 2021م

صحيفة الانتباهة

اشتباكات وإطلاق نار على مقرّ حكومة غرب دارفور

إعلان سياسي يفجّر الأوضاع داخل”مركزي التغيير”

إبراهيم الشيخ: البرهان خلف منعي من السفر وحمدوك لم يفعل شيئًا

حركة مناوي: تشكيل الحكومة حسب اتّفاق جوبا وسينفذّ بـ”الحرق”

اتّفاق بين البرهان وحمدوك وحميدتي على تعديل الوثيقة الدستورية

صحيفة الصيحة

مؤتمر للإدارة الأهلية يجمع على نزع السلاح من أيديّ المواطنين

شكّلها حميدتي..لجنة تفلح في إجراء صلح بين أطراف نزاع كلبس وجبل مون

السعودية: مستعدوّن لاستئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السودان

الفريق الهادي:”جمارك بوكو مشفّرة والشفرة لدى السيادي”

أديب: أعمال لجنة فضّ الاعتصام لم تتوقف

صحيفة السوداني

“23” شركة ملاحة تضع شرطًا للعودة إلى الموانئ السودانية

الخرطوم تطالب بزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل لمقابلة الإعداد المتزايدة

مقتل رئيس حزب الأمة بـ”كرينك” في هجوم مسلّح على المدينة

حمدوك يتلقى رسالة من بن سلمان والسعودية تؤكّد استئناف التعاون الاقتصادي مع السودان

إبراهيم الشيخ: حمدوك عجز عن رفع اسمي من قائمة حظر السفر

باج نيوز