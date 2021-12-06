نظام الكيزان الذى حكم السودان خلال ثلاثون عاما وحققة نجاحات كان قائما على فكرة الجدارة والمهارات الاجتماعية





الانقاذ والجدارة السياسية)

خلال أكثر من عامين من حكم قوى اعلان الحرية والتغيير لحكم السودان وانا أتابع واحلل فى القنوات الفضائية واكتب مقالات فى مجال السياسية والاقتصاد والمجتمع ونالت تحليلاتى ومقالاتى حظا من النقد الحاد والاشادة والجدل حيث كانت كتاباتى واقعيه وأحيانا دفاعا عن فكرة تعزيز الديمقراطية والموؤسسات السياسية فى النظم الديمقراطية الانتخابية كما كان فى عهد النظام السابق الانقاذ بالفكر الكيزانى وتقوية نظام الحكم الاتحادى والولائى والمحلى فى السودان وفقا للقيم التى ارستها الحركة الإسلامية عبر واجهتها السياسية حزب الموتمر الوطنى ودستور السودان للعام ٢٠٠٥م .

فى واقع الأمر يمكن اعتبار نظام الانقاذ نواة لتيار فكرى قد يؤدى فى مرحلة لاحقة لبروز نمازج لنظم سياسية هجينه فى السودان قد تكون إحدى صورها الجمع بين نظام الديمقراطية الانتخابية بقاعدتها الشهيرة شخص واحد صوت واحد والنظام القائم على الجدارة والكفاءة الكيزانيه فى اختيار القيادة العليا للبلاد او على الاقل احاطتهم بنخبه مميزة من الخبراء الكيزان فى جميع المجالات الأمر الذى يمكنهم من وضع خطط على المدى البعيد والقريب وتنفيذها على مراحل محددة ومعروفة مسبقا( انجازات الانقاذ خلال ثلاثون عاما).

نجحت قوى اعلان الحرية والتغيير فى إسقاط نظام الانقاذ الموتمر الوطنى بمعاونه داخليه وخارجية تحت شعار حرية سلام عدالة ووعود المشاركة في الحكم وتحقيق الرفاهية لشعب السودانى بعد اقتلاع الكيزان الفاسدين وانتها عهد الظلامين وتجار الدين واسقاط الايديولوجية الإسلامية( الاسلاموييين) وصعود اللبيراليون والشيوعيون والعلمانيون والبعثيون والناصريون والجمهوريون والقوميون والاحزاب الطائفية والافارقة وحركات الكفاح المسلح والوعود بدولة الفرح الجديد وفجأة بدأ السقوط المدوى وانكشاف الأساليب والوعود الخادعه التى قدمتها قوى اعلان الحرية والتغيير للمواطن السودانى(السواقة بالخلا).

حيث الخبير الدولى الدكتور عبدالله حمدوك الذى شخص اعراض وأمراض السودان الذى حكمه الاسلاميون الظلاميون بوجه خاص وقدم كيف سنعبر وسننتصر الانتصار الباهر . حيث كانت لجنة إزالة التمكين تقدم كل خميس نجاحا باهرا وفضح المساوى واوجة الخلل الفاضحه التى ارتكبها الكيزان الاسلاميون وليس الاسلامين نسبة للاسلام ويعتبرون الإسلام منهم برى حيث السرقات والفلل والعمارات والأراضي والمنظمات والحسابات التجميعيه للكيزان الارزقية .حيث قامت حكومة الحرية والتغيير بتغير شكل المؤسسات الانسانية فى مجالات السياسه والحكومه والاقتصاد والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وكيف سيطرت قوى اعلان الحرية والتغيير عن طريق لجنة إزالة التمكين بفصل اربعه عشر ألف عامل من الخدمه ومكنت إلى كوادر اليسار الذين فشلوا فى إدارة الدولة بزعم توسيع حرياتهم وكيف اصبحت أدوات تحرير الانسان هى نفسها قضبان السجن الحديديه التى يقبع خلالها حتى قاموا بتخصيص دار جمعية القرآن الكريم إلى المثلين فجاوا من دول المهجر لتعزيز الحرية الفردية فى سودان بعد الكيزان.

ان المخرج من الازمة الحالية نظام سياسى يقع في منتصف المسافة على مقياس النظم السياسية التقليدية المعروفة حتى الان لان النظم الديمقراطية لها مثالبها وفقا ليصغته المعروفة القائمة على معيار صوت واحد لشخص واحد.

ان نظام الكيزان الذى حكم السودان خلال ثلاثون عاما وحققة نجاحات كان قائما على فكرة الجدارة والمهارات الاجتماعية والفضيلة وليس نظام ديكتاتوري ولا حتى نظام اسلامى كامل الدسم لم تعد الايديولوجيا الإسلامية فى نظام الانقاذ لها اثر واضح فى عمليه صنع السياسات او فى النمو الاقتصادي او فى التوجه الخارجي للبلاد.

ان نظام الانقاذ الذى تقودة الحركة الإسلامية وحزبها الموتمر الوطنى يبتعد فى واقع الأمر عن اصول ومبادى الايديولوجية الإسلامية السلفية او دولة الخلافه الراشدة او الدولة الدينية بل كان نظام سودانى بحت قائم على الاعراف والتقاليد السودانية متزيننا بالأخلاق السودانية والإسلامية.

دكتور عصام حامد دكين

اكاديمي واعلامى ومحلل سياسى واقتصادى