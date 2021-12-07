إسماعيل حسن يكتب : بدون ترتيب





أي عين هذي التي أصابتك يا مريخ السودان. يا حبيب الصفوة الأخيار…؟؟!!

* استقالة بدر الدين عبد الله النور من مجلس المريخ؛ هل يمكن أن نعتبرها حدثت من فراغ..؟؟!

* أكيد في سبب قوي..

* عموماً أخي بدر الدين.. لا تفسير لديّ شخصياً لهذه الاستقالة غير أنها هروب..

* إذا كنت تعتقد أنك بتكتمك على السبب، والاكتفاء بالاستقالة، تخدم المريخ، وتحافظ على استقراره، فأنت بالعكس، تساعد في تدمير المريخ، والتمكين لمن تسببوا في السبب، ليتمدّدوا أكثر وأكثر..

* بوضوح… لو أنك تريد أن تخدم المريخ فعلاً، فمن الأفضل أن تبقى في منصبك نائباً للرئيس للشؤون القانونية، وتقاتل من داخل المجلس لإحقاق الحق، ولا تصمت على أي أخطاء أو تجاوزات، أو تجامل على حساب الكيان..

* أجلس مع أعضاء المجلس…. واجههم بالسبب الذي دفعك لتقديم الاستقالة، وإذا كنت على حق، ولم يعملوا على مُعالجة السبب، لا تستسلم… قاتل وقاتل وقاتل وأنت على يقين بأنك في النهاية ستنتصر للمريخ الكيان قبل أن تنتصر لنفسك.

* يشهد الله لا أعلم السبب، وليست لديّ أدنى فكرة عنه، ولكن بدر الدين عبد الله النور الذي أعرفه، لا يمكن أن يقدم على هذه الاستقالة بدون سبب قوي..

* عموماً.. نتوقع من مجلس الإدارة أن يرفضها.. ويعمل مع بدر الدين على معالجة أسبابها.. إذ لا يُعقل أن يضطرب – من قولة تيت – انسجام هذا المجلس الذي أتت به جماهير المريخ على أكتافها، بعد شد وجذب تاريخيين..

* ما تشمّتوا فينا الأعادي يا بدر الدين.. فما أكثرهم هذه الأيام…

آخر السطور

* مباراة منتخبنا اليوم أمام لبنان في ختام فعاليات مجموعته في بطولة العرب، قد تكون أصعب من مباراتيه أمام الجزائر ومصر… وكل ما نطمع فيه كسودانيين، هو أن يظهر بشكل جيد بصرف النظر عن النتيجة.

* كفايه الخجلة الخجلناها في المباراتين السابقتين.

* يقول البعض إنّ إقالة فيلود لن تحل المشكلة.. وإذا كان قصدهم مشكلة الكرة السودانية، فإنني اتفق معهم، ولكنهم إذا قصدوا مشكلة المنتخب، فإنني اختلف معهم، إذ أن أكبر مشكلة حالية للمنتخب هي جهازه الفني الذي فشل فشلاً بيّناً في إجراء الإحلال والإبدال اللازميْن بعد فوزنا على ليبيا في مباراة التأهل للبطولة العربية.. مع أنه وعدنا بذلك.

* أخي الكابتن أمير كاريكا…. الكلام دخل الحوش… تبقّت ثلاثة أيام فقط لانطلاقة المعسكر الإعدادي في القاهرة.. ومُهمّتك في هذا الإعداد، ستكون أهم من مُهمّة المدرب البرازيلي… إذ أن نجاح أي إعداد يرتكز في المقام الأول على الانضباط… ثم الانضباط… ثم الانضباط… وإذا جاملت على حسابه، أي لاعب.. لن تجاملك الجماهير، ولا نحن في الإعلام.

* اللهم قد نبهت كاريكا… اللهم فاشهد.

* وكفى.

صحيفة الصيحة