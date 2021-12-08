



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021م

صحيفة أخبار اليوم :

قوة رادعة لحسم التفلتات بدارفور

لجنة الأمن: اصابة 34 شرطي باحتجاجات الاثنين .. وهروب 4 منتظرين من حراسات الصافية

البرهان يدعم حمدوك وحميدتي يشيد بفولكر

والي الخرطوم المكلف يتفقد قسم شرطة الصافية وتوعد الجناة بالمحاكمة

بلاغات د مديرة وكالة AFP الفرنسية بالخرطوم

صحيفة الوطن :

فولكر يقدم تقريراً لمجلس الأمن عن السودان

الشرطة :أحداث قسم الصافية قامت بها مجموعة معروفة

محكمة إنقلاب ٨٩ توجه باتخاد إجراءات قانونية في مواجهة عضو بالنيابة

تفاصيل اجتماع حمدوك مع الوزراء والوكلاء المكلفين

صحيفة السوداني الإلكترونية ٰ:

معلومات خاصة بشأن مشروع العقوبات الفردية في ‎السودان (التي قدمها السيناتور كريس كونز)

حمدوك يدعو وكلاء الوزارات المكلفين لتجويد الأداء التنفيذي بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة

الشرطة تقبض على 13 متظاهراً وتكشف عن إحراق قسم شرطة الصافية

محكمة انقلاب 89 تمنح هيئة الدفاع إذن مُقاضاة وكيل نيابة

وزارة الطاقة والنفط تضخ كميات من الجازولين والبنزين والغاز للعاصمة والولايات في الأسبوع الجاري

قرارٌ بتشكيل قوة مشتركة رادعة

التعليم العالي: الاثنين المقبل اجتماع إجازة الأعداد المخططة للقبول بالجامعات للعام الدراسي 2021-2022م

صحيفة النيل الدولية :

مكتب رئيس مجلس السيادة يدون بلاغات ضد مديرة وكالةAFP الفرنسية بالخرطوم

د. حمدوك يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوربي بالبلاد

قوة مشتركة بصلاحيات واسعة لفرض الأمن في دارفور

عرمان يتحدث عن ملابسات اعتقاله ويقول إن الانقلاب أفرغ اتفاق السلام من إطاره الدستوري

معدل التضخم في السودان يواصل الانخفاض مسجلا 350% لشهر أكتوبر

وزارة الطاقة والنفط تضخ كميات من الوقود والغاز بالعاصمة والولايات

سما نيوز :

مكتب رئيس مجلس السيادة يدون بلاغات ضد موفدة وكالة AFP الفرنسية :

البرهان يطلع على نتائج زيارة وفد اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي.

النيلين