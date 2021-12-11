



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021م

صحيفة الانتباهة :

فولكر يطالب المجتمع الدولي باستئناف الدعم للسودان

مجموعة الميثاق: أحزاب في ”مركزيّ التغيير” تسعى سرًا للدخول في الحكومة

استئناف الدراسة بالجامعات في يناير

ديوان الضرائب: إعفاءات غير مستّحقة لأكثر من ”40″ شركة من الضرائب

وزارة التجارة تدعو لقيام منطقة تجارة حرّة بالجنينة

المجلس العالمي للتسامح: الفرص الاستثمارية في السودان غير متناهية

صحيفة الصيحة :

الدعم السريع لـ”الصيحة”: تحرير ”الرهينتين التركيين” تمّ باحترافية عالية

واشنطن تعرب عن قلقها من تصاعد العنف في دارفور وكردفان

اتّجاه حكومي لإلزام المواطنين بتلقيّ لقاح ”كورونا”

قيادي بالتغيير: طريقة الشلليات لن تقود إلى الأمام

صيادلة يطالبون بالتحقيق في فساد إحدى شركات الأدوية

صحيفة السوداني :

فولكر: اتّفاق البرهان وحمدوك ليس مثاليًا والأزمة لم تنته

روسيا: لا نوافق على الضغط السياسي والابتزاز على السودان

مزارعون يطالبون برفع السعر التركيزي لقنطار القطن لـ”90″ ألف جنيه

خلافات وملاسنات بين بعض قادة الأحزاب حول الإعلان السياسي

محافظ مشروع الجزيرة: الموسم الشتوي يواجه مشكلة في الريّ والسماد

صحيفة الوطن :

– الكشف عن خطوات لإعلان سياسي يدعم حكومة حمدوك

– واشنطن تطالب الخرطوم برفع حالة الطوارئ

– قبض 5 سبائك ذهب مهربة بمطار الخرطوم

– تحرير الرهائن الأتراك بدارفور وإعادتهم للخرطوم

صحيفة النيل الدولية :

– فولكر يطالب المانحين والمجتمع الدولي بإعادة الدعم للسودان

– مطالبات برفع السعر التركيزي للقطن الى 90 الف جنيه

– والي شمال دارفور: اختطاف المهندسين الأتراك (حادث معزول)

النيلين