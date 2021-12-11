أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021م
صحيفة الانتباهة :
فولكر يطالب المجتمع الدولي باستئناف الدعم للسودان
مجموعة الميثاق: أحزاب في ”مركزيّ التغيير” تسعى سرًا للدخول في الحكومة
استئناف الدراسة بالجامعات في يناير
ديوان الضرائب: إعفاءات غير مستّحقة لأكثر من ”40″ شركة من الضرائب
وزارة التجارة تدعو لقيام منطقة تجارة حرّة بالجنينة
المجلس العالمي للتسامح: الفرص الاستثمارية في السودان غير متناهية
صحيفة الصيحة :
الدعم السريع لـ”الصيحة”: تحرير ”الرهينتين التركيين” تمّ باحترافية عالية
واشنطن تعرب عن قلقها من تصاعد العنف في دارفور وكردفان
اتّجاه حكومي لإلزام المواطنين بتلقيّ لقاح ”كورونا”
قيادي بالتغيير: طريقة الشلليات لن تقود إلى الأمام
صيادلة يطالبون بالتحقيق في فساد إحدى شركات الأدوية
صحيفة السوداني :
فولكر: اتّفاق البرهان وحمدوك ليس مثاليًا والأزمة لم تنته
روسيا: لا نوافق على الضغط السياسي والابتزاز على السودان
مزارعون يطالبون برفع السعر التركيزي لقنطار القطن لـ”90″ ألف جنيه
خلافات وملاسنات بين بعض قادة الأحزاب حول الإعلان السياسي
محافظ مشروع الجزيرة: الموسم الشتوي يواجه مشكلة في الريّ والسماد
صحيفة الوطن :
– الكشف عن خطوات لإعلان سياسي يدعم حكومة حمدوك
– واشنطن تطالب الخرطوم برفع حالة الطوارئ
– قبض 5 سبائك ذهب مهربة بمطار الخرطوم
– تحرير الرهائن الأتراك بدارفور وإعادتهم للخرطوم
صحيفة النيل الدولية :
– فولكر يطالب المانحين والمجتمع الدولي بإعادة الدعم للسودان
– مطالبات برفع السعر التركيزي للقطن الى 90 الف جنيه
– والي شمال دارفور: اختطاف المهندسين الأتراك (حادث معزول)
النيلين