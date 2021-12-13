



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 13 ديسمبر 2021م

صحيفة الوطن :

عينهم البرهان.. حمدوك يطيح بولاة الولايات

تحديد موعد إستئناف التفاوض مع حركة الحلو

الإفراج عن الفريق المصباح والمتهمين في المحاولة الإنقلابية

حظر “2000” نقابي وسياسي من السفر

صحيفة السوداني الإلكترونية :

التعليم العالي تُعلن بداية التقديم للقبول للجامعات السودانية يوم الخميس المُقبل

محكمة الخرطوم شمال تقضي بإطلاق سراح والٍ سابق وفريق في القوات المسلحة متهمين في محاولة انقلابية

لجان التغيير بنهر النيل تطالب حمدوك بإقالة الوالي المكلف

الشيوعي: نرفض الانتخابات المبكرة

الهادي إدريس يتفقد معسكر تجميع القوة المشتركة بدارفور

الخطوط الكينية تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

العميد جمال: جميع الأطراف تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية

مناوي يتبنى مشروع إسكان الصحفيين بدارفور

حسن مكي: الحركة الإسلامية يجب أن ترجع شبابية فشيوخها هربوا إلى تركيا

صحيفة النيل الدولية :

قرار باستبدال جميع أمناء حكومات الولايات الذين عينهم البرهان

اجتماع لأطراف اتفاق السلام اليوم لمراجعة تنفيذ بنوده

السودان ينفي الاتهامات الاثيوبية بدعمه لجبهة تحرير التقراي

عرمان يستقيل من منصب مستشار رئيس الوزراء ويقول إن حمدوك تجاهله

ولاية الخرطوم: ربط إجراء المعاملات والخدمات بإبراز شهادة التطعيم بلقاح كورونا

المالية تنفى ما أثير عن رفضها مقترح الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات

ارتفاع ضحايا الأحداث بغرب دارفور إلى أكثر من 200 قتيل.

صحيفة الانتباهة:

رصد أعراض متحوّر”أوميكرون” في القضارف

ربط المعاملات والخدمات بشهادة التطعيم بالخرطوم

تجهيز”الإعلان السياسي” بعد إضافات من حمدوك

قيادي بالتغيير: الإعلان السياسي أصبح جاهزًا بعد إضافات من حمدوك

الأمة القومي يدرس تشكيل حكومة”ظلّ” لاكتساب الخبرة

صحيفة اليوم التالي:

وزراء بالحكومة المعزولة يغادرون البلاد

معهد السلام الأمريكي: اتّفاق البرهان وحمدوك أفضل صفقة ممكنة

التعليم العالي تحدّد بداية التقديم للجامعات

المالية تنفي خبر مقترح الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات

عمال البترول يضربون عن العمل

الوساطة ترهن استئناف التفاوض مع الحلو استقرار الأوضاع السياسية

صحيفة الصيحة:

الخرطوم تربط المعاملات والخدمات بشهادة تطعيم”كورونا”

تأكّيدًا لانفراد”الصيحة”..إعفاء جميع أمناء حكومات الولايات

اجتماع لأطراف السلام غدًا لمراجعة تنفيذ بنود الاتّفاق

عضو بالسيادي: توفير الأمن بدارفور مسؤولية الحكومة الاتحادية

مناوي: مساعٍ لإيجاد حلول دائمة بمناطق الصراع في دارفور

النيلين