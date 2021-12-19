بالصورة: مذيعة باحدى المحطات التلفزيونية تَرّضِع “سخلا” على الهواء وتثير غضب الأسافير





أثارت مذيعة بتلفزيون السودان غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك عندما بدأت بارضاع “سخلا” على الهواء أثناء بث حلقة تتحدث عن كيفية وخطوات إرضاع “السخيل” حديث الولادة.

وقد أصبح تلفزيون السودان عرضة للاستهتار والسخرية وذلك نسبة للمواد التي يطرحها على المشاهدين دون وجود فائدة منها بل تجعل القناة محل للانتقادات والسخرية في منصات التواصل.

و كتب أحد المعلقين على الفيديو ساخرا ( عليكم النبي دي ولادة دي تعب الداية وخسارة السماية).

كوش نيوز