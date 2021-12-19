سياسية

بالصور..مشاهد مؤثرة لبعض منسوبي الجيش لحظة عبور المتظاهرين جسر السلاح الطبي إلى الخرطوم

2021/12/19
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شعب جيش

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مشاهد لبعض منسوبي القوات المسلحة لحظة عبور المتظاهرين جسر السلاح الطبي من أمدرمان للخرطوم، ظهر اليوم، في مليونية 19 ديسمبر.

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الخرطوم: (كوش نيوز)

2021/12/19
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‫3 تعليقات

  2. مشاهد مؤثرة جدآآآآ تعكس حب الجيش للشعب وحب الشعب لجيشه.. تكمن المشكلة في القادة الذين رضعوا من ثدئ الكيزان..!

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  3. انتهي نفاق عساكر المؤتمر الوطني وظهر معدن الديش
    البنعرفو هذه هي العسكرية وتبا لعسكرية الانقلابيين

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