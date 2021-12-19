بالصور..مشاهد مؤثرة لبعض منسوبي الجيش لحظة عبور المتظاهرين جسر السلاح الطبي إلى الخرطوم

\r\n\r\n\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f \u0644\u0628\u0639\u0636 \u0645\u0646\u0633\u0648\u0628\u064a \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u0644\u062d\u0638\u0629 \u0639\u0628\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u064a\u0646 \u062c\u0633\u0631 \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u062d \u0627\u0644\u0637\u0628\u064a \u0645\u0646 \u0623\u0645\u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0644\u0644\u062e\u0631\u0637\u0648\u0645\u060c \u0638\u0647\u0631 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u060c \u0641\u064a \u0645\u0644\u064a\u0648\u0646\u064a\u0629 19 \u062f\u064a\u0633\u0645\u0628\u0631.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0627\u0644\u062e\u0631\u0637\u0648\u0645: (\u0643\u0648\u0634 \u0646\u064a\u0648\u0632)
3 تعليقات
ثم ماذا بعد ذلك؟؟؟؟؟
مشاهد مؤثرة جدآآآآ تعكس حب الجيش للشعب وحب الشعب لجيشه.. تكمن المشكلة في القادة الذين رضعوا من ثدئ الكيزان..!
انتهي نفاق عساكر المؤتمر الوطني وظهر معدن الديش
البنعرفو هذه هي العسكرية وتبا لعسكرية الانقلابيين