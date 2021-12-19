بالصور..مشاهد مؤثرة لبعض منسوبي الجيش لحظة عبور المتظاهرين جسر السلاح الطبي إلى الخرطوم





مشاهد لبعض منسوبي القوات المسلحة لحظة عبور المتظاهرين جسر السلاح الطبي من أمدرمان للخرطوم، ظهر اليوم، في مليونية 19 ديسمبر.

الخرطوم: (كوش نيوز)