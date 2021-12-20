رأي ومقالات

لماذا فتح الجيش الكباري للثوار ؟

2021/12/20
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الحكيم
الحكيم

حقيقة فتح الكباري
فتح الجيش الكباري للثوار بارادة قيادية، للوصول الى القصر عمل تكتيكي القصد منه خلق علاقة استراتيجية مستقبلية وتخفيف الاحتقان وتمليك الثوار فرصة تجربة مآلات القرارات الثورية وجدواها .

سمح الجيش للثوار بالوصول للقصر والاعتصام بساحته وانسحبت الشرطة ؛ثم استغربنا من تصاعد دعوات مشبوهة لاقتحام القصروالسيطرة عليه – وهذا عمل خطير استراتيجيا ولا توجد جهة تسمح به- كانت القوات الأمنية مضطرة للتعامل مع الحشد درءا لاضرار متوقعة .
يعتبر فض الحشد امام القصر رسالة للثوار بان القوات الأمنية قادرة على حراسة المؤسسات السيادية وذلك بغرض تسريع وتيرة التفاوض مع الجيش وازالة الاحتقان السائد .

ارسل الثوار رسالة للسيادي وحمدوك انهم لا زالوا قوة مقدرة يمكنها صناعة الحدث او الضغط
تتصاعد الاصوات التي تقول بأن جهة داخل الجيش تريد ارسال رسالة للبرهان ؛ وهذا مستبعد ؛ لان التعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين كانت من القيادة العليا رغم ان الاعداد لم تكن بضخامة ما قبلها من حشود.

الاعتداء على قيادات قحت السياسية في الموكب – ابراهيم الشيخ والشاعر زهري وغيره – ؛ أكد فك الربط بين قحت والثوار.

محمد هاشم الحكيم

2021/12/20
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