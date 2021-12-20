لماذا فتح الجيش الكباري للثوار ؟





حقيقة فتح الكباري

فتح الجيش الكباري للثوار بارادة قيادية، للوصول الى القصر عمل تكتيكي القصد منه خلق علاقة استراتيجية مستقبلية وتخفيف الاحتقان وتمليك الثوار فرصة تجربة مآلات القرارات الثورية وجدواها .

سمح الجيش للثوار بالوصول للقصر والاعتصام بساحته وانسحبت الشرطة ؛ثم استغربنا من تصاعد دعوات مشبوهة لاقتحام القصروالسيطرة عليه – وهذا عمل خطير استراتيجيا ولا توجد جهة تسمح به- كانت القوات الأمنية مضطرة للتعامل مع الحشد درءا لاضرار متوقعة .

يعتبر فض الحشد امام القصر رسالة للثوار بان القوات الأمنية قادرة على حراسة المؤسسات السيادية وذلك بغرض تسريع وتيرة التفاوض مع الجيش وازالة الاحتقان السائد .

ارسل الثوار رسالة للسيادي وحمدوك انهم لا زالوا قوة مقدرة يمكنها صناعة الحدث او الضغط

تتصاعد الاصوات التي تقول بأن جهة داخل الجيش تريد ارسال رسالة للبرهان ؛ وهذا مستبعد ؛ لان التعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين كانت من القيادة العليا رغم ان الاعداد لم تكن بضخامة ما قبلها من حشود.

الاعتداء على قيادات قحت السياسية في الموكب – ابراهيم الشيخ والشاعر زهري وغيره – ؛ أكد فك الربط بين قحت والثوار.

محمد هاشم الحكيم