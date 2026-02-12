من أحاجي التعافي ( ٢٧٩٣٢ ):

○ م. Dr.Amir Elginaid

بوست توضيحي مهم جدًا حول تكلفة إصلاح كبري الحلفايا

.

بلغة بسيطة… واضحة وبمنتهى الأمانة… وبدون أي تعقيد هندسي. وكل شيء مكتوب بلغة يفهمها المجتمع، دون هندسة إضافية.

.

في اليومين الفاتو ناس كتيرة بتسأل:

“ليه تكلفة إصلاح جزء من كبري الحلفايا ممكن توصل 10 أو 12 أو حتى 15 مليون دولار؟ ليه ما يكون زي الكباري البتتبني في الهند أو الصين؟”

.

وناس يتتساءل كيف صيانة جزء صغير توصل الرقم ده … المشروع الذي يبدو على الورق كأنه “إصلاح/تأهيل” لكن ميدانياً أنه حالة إعادة إنشاء جزئية مع أعمال تدعيم وحماية واسعة، لأن الضرر أصاب ركيزة رئيسية وأثر على نظام إنشائي مستمر بطول 148 م، وهو نوع من الأنظمة لا “يتحمل” فقدان مسندٍ واحد دون أن تنتقل التشوهات والأحمال إلى باقي العناصر

.

– وناس عملت مقارنات لكن للإجابة خلونا نمشي بالكلام يمشي معاك بهدوء… وركز معاي شوية. وخلونا نفهم بنقارن شنو بشنو

في البوست ده كان هدفي أركّز على الجوانب الفنية والمالية في موضوع صيانة كبري الحلفايا. لكن كتيرين طالبين و متوقعين إني أبدأ مباشرةً من النقطة الأكثر حساسية: وهي من هو الاستشاري و من المقاول و كيف كانت طبيعة الترسية ليه ما كان في عطاء تنافسي؟ للامتقت… وهي أسئلة طبيعية جداً… وواجبة من حق الناس تسأل..

لذا عشان الناس ما تفتكر إني بتجنب الأسئلة الحساسة…بالعكس — ح أطرحها قدّامكم وبوضوح. فمن واجب المهندس — البعرف التفاصيل — إنو يشرح الأمور كما هي، بدون تضليل، وبدون حساسيات.

.

طيب نبدأ من موضوع الترسية

طيب بالنسبة للعقود الاتنين اتعملت بالتكليف المباشر وهي خطوة أثارت تساؤلات لدى الكثيرين حول سبب عدم طرح مناقصة عامة، وحول الشفافية، من منظور الحوكمة والهندسة والإدارة العامة ومشروعية وتفاصيل التكلفة المذكورة ومفهوم جداً إنه الخطوة دي تخلي ناس كتيرة تسأل:ليه ما فتحوا عطاء؟ لتجنب شبهات الفساد … وهل التكلفة دي فعلاً منطقية؟

بالنسبة لتكليف المقاول بالرغم من انه منطق طرح أشغال الدولة ييتوجب دوماً طرحها في مناقصات عامة مفتوحة للتنافس … ولكن لأن الوضع بالنسبة لكبري الحلفايا حرج، والضغط الزمني عشان نرجع حركة الناس ما بيستحمل إجراءات عطاءات بتاخد شهور. هيئة الطرق والجسور ا اضطرت تاخد مسار “اختصار الطريق” لإنقاذ الموقف، وده إجراء بيحصل في حالات الطوارئ القصوى. الناس كلها عارفة إنو العطاءات بتاخد شهور (إعلانات، فرز، ترسية)

طيب ماهي قاعدة “اختصار الطريق”. اعتمدوا عليها ناس الهيئة؟ … هيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم انتهجت طريقة مختلفة شوية لكن ما جديدة حيث انهم اعتمدوا على

سجلاتهم القديمة للشركات العندها تجربة سابقة مع الهيئة.

أسعارهم الكانت أقرب للمنطق.

والأهم: إنهم حالياً متواجدين بآلياتهم داخل السودان.

وبالتالي تمت الترسية بصورة مباشر لشركة IBC. “اختصار طريق”.

.

بالنسبة للاستشاري:

الهيئة اختارت شركة إتقان للاستشارات الهندسية بطريقة التفاوض المباشر.

أكيد في مهندسين كتار شايفين إنه ده ممكن يقلل من المنافسة وانه اختيار الاستشاري مفترض ما محتاج تعقيدات و زمن لطرحه وده كمان تساؤل منطقي يتطلب توضيح ح اتركه لناس الوزارة …

لكن ح أوضح التساؤل الخاص عن شركة اتقان من ناحية فنية … الشركة قد تكون ناس كتيرة ما سمعت عنها … لكن “فنياً”.. أنا بطمئنكم جداً. الشركة دي بيقوم عليها قامات علمية زي البروفيسور أحمد الشريف (أحد أساتذتي السابقين الذين اكن لهم التقدير)، وهو رجل ضليع جداً في المجال و بمعيته د. يوسف تبين رجل كذلك معروف بكفاءته العالية.

فمن ناحية هندسية… الموضوع مطمّن جداً وما في أي خوف.

أما من ناحية قانونية وإجرائية، فده موضوع مختلف وجداً واسع، وحنرجع ليه في وقت لاحق لأنو يحتاج مساحة منفصلة والناس ما ح تقتنع بالساهل.

⚙️ الآن نجي للجزء المهم: التكلفة مقابل نطاق الأعمال

خلونا نكون واضحين نحن ما بنتكلم عن “ترميم بسيط”.

نحن بنتكلم عن إعادة تأسيس جزء كامل من الكبري، مع معالجة أضرار ممتدة نتيجة انهيار ركيزة رئيسية، وتضرر ركيزة تانية وقد يكون فى ضرر كبير فى القواعد و الخوازيق تحت الماء، وتحت ضغط زمني عالي عشان نرجّع حركة الناس.

بالنسبة لتفصيل الشغل الحقيقي المطلوب ح أخته في اخر البوست …

ندخل على التكلفة:

أول حاجة: لازم نعرف نوع كبري الحلفايا هو Steel Box Girder… وده أهم نقطة، لأن الكباري المصنوعة من الحديد عادة تكلفتها ا أغلى من الكباري الخرسانية. اسعار السودان مع الوضع الحالي ما غارفها كيف لكن حسب جدول (متوسط) الأسعار العالمي (المرجع)، والجدول واضح:

تكلفة بناء كبري جديد من نوع Steel Box Girder (لكل متر مربع):

أمريكا: 3,800 – 4,600 $/م²

بريطانيا: 4,000 – 6,000 $/م²

الشرق الأوسط: 2,500 – 4,500 $/م²

إفريقيا: 2,000 – 3,500 $/م²

.

لكن… خلي بالك الحد الأدنى في الجدول ده مخصوص للكباري الجديدة المبنية فوق أرض جافة، ما فيها موية، ما فيها أعماق، وما فيها هدم، وما فيها خوازيق، وما فيها خطر. يعني “أنضف” ظروف ممكن تتخيلها.

.

أول حاجة: كبري الحلفايا ما كبري جديد… الحلفايا “عملية جراحية” كاملة داخل النيل وبالذات الجزء المتضرر هو الجزء الواصل بين المحور 24 – المحور 26، وهناك الركيزة الجنوبية لمحور 25 منهارة بالكامل، والشمالية متضررة بشدة و قاعدة داخل أعمق نقطة في المجرى الملاحي للنيل بعمق مياه يصل إلى ~9.16 متر … (المنطقة المعلمة بالاحمر في الصورة).

.

يعتي غير الاعمال الاساسية الخاصة بإعادة الحسابات وتصميمات هندسية دقيقة ثم إنشاء 106 متر كاملين و تأهيل 42 متر إضافية (بنتكلم في حوالي 400 – 450 طن حديد) وإعادة بناء ركيزتين مع خوازيق جديدة و استبدال حوالي 16 مسند اول شئ بيحتاج . غطاسين فحوصات هندسية دقيقة وعوامات، و ونشات عائمة، وتحكم في التيار، وحماية الملاحة، وكفردام مؤقتة لعزل منطقة العمل داخل الماء وتجفيفها لتنفيذ أعمال الأساسات أو الهدم أو البناء تحت منسوب المياه. ، وقطع تحت الماء.و غطاسين تكسير تحت الماء ورفع وتركيب قطع فولاذية ضخمة وسط الماء يعني بيئة عمل تصنف صعبة و ضمن ال سعر الأعلى لانك إنت هنا ما بتبني “كبري جديد فوق أرض نظيفة”. لكن إنت بتشتغل في بيئة صعبة.

طيب… نجي للحساب الحقيقي:

قبل اي شي الضرر حدث نتيجة انفجار، وهذا نوع من الأضرار لا يشبه التدهور العادي أو التآكل. كتير دكرنا أن الانفجار يسبب: تشققات دقيقة وإجهادات مخفية وتلف غير مرئي في الوصلات وكمان احتمال فقدان جزئي لمتانة الصلب عشان كدا يشترط فحوصات متقدمة لتقييم سلامة الكمرات على طول 148م وأخذ عينات مختبرية قد يتم التعاقد مع مختبر خارج البلد نسبة لضعف تجهيزات محتبراتنا.

.

(قبل ندخل في الحساب اول شي لازم نذكر انه المبلغ تم تعريفه بالدولار ولكن العقد بالجنيه السوداني والكل عارف الهبوط الذي يعانيه الجنيه و التضخم الى تعانيه الاسعار)

.

ندخل علي الحساب:

.عشان الصورة توضح، تعالوا نحسبها بمتوسط أسعار أفريقيا (الأقل عالمياً) لمساحة العمل الكلية (حوالي 2000 متر مربع):

.

علماً انه في مشاكل لوجستية كتيرة حالياً في السودان ترفع السعر لاي بضاعة سيتم استيرادها و قبيل ذكرنا مقاطع الحديد التي سيتم تصنيعها مخصوص و احضارها في زمن سريع مما يعني سعر اعلى من المعتاد.

.

المساحة المعاد بناءها بالكامل في اتجاه واحد عرضها 13.5 متر و طولها الكلي 106 متر ( 42 متر + 64 متر) اضافة الي البحر الثالث بطول ٤٢ متر صيانة كاملة يبقى تقريبًا 2,000 متر مربع.

.

لو دا كبري جديد من توع ال Steel Box Girder فوق أرض جافة كانت تكلفته حسب الجدول =

التكلفة الأساسية المتوسط (2000 م² × 2750 دولار) = 5.5 مليون دولار.

.

دي التكلفة قبل ما ندخل في “الظروف الصعبة” بتاعة شغل جوة النهر. وده أرخص سناريو ممكن يحصل. لكبري داخل موية غير ضحلة … في بلد اوضاعها مستقرة … وSteel Box Girders جديدة.

.

تواصل الخطوة 2 : إضافة تكلفة العمل داخل المياه

شغل الكباري داخل النهر ما زي الشغل في الارض الثابتة وهنا السعر بيطلع بالتدريج حسب نوعه و صعوبته:

.

نضيف تكلفة العمل الصعب داخل النهر (20%): الشغل في الموية والهدم بيرفع التكلفة، لو قلنا بس 20% (وده رقم محافظ جداً). السعر بيبقى: 6.6 مليون دولار.

.

نواصل خسابنا الخطوة 3: نضيف الآن الرسوم الطبيعية للتصميم لأي مشروع هندسي كبير (3% – 5%)من قيمة العمل

نضيف رسوم التصميم والدراسات (5%): أي مشروع كبير عندو (Design Fees). السعر بيبقى: 6.9 مليون دولار.

.

لسة نواصل الخطوة 4 — إضافة هامش الربح + المخاطر + التضخم (10%)نضيف هامش الربح + المخاطر + التضخم (10%): خاصة إنه العقد بالجنيه السوداني وفي ظروف حرب وتضخم. السعر بيبقى: 8.1 مليون دولار.

.

لسة نواصل الخطوة 5 — إضافة أتعاب الاستشاري المشرف (10%)أتعاب استشاري الإشراف في مشاريع زي دي غالباً تكون 5%–10%، قول اخترنا 10%. … نضيف أتعاب الاستشاري المشرف (10%): السعر بيبقى: 8.9 مليون دولار.

.

لسة نواصل الخطوة 6 : (حق الحكومة) ضريبة القيمة المضافة VAT (17%) السودان تتغير فيه الضريبة لكن كانت 17% نفترض أنها مازالت 17% كرقم تقريبي (نقدر نعدله لو عندنا الرقم الدقيق). السعر النهائي التقريبي (المتوسط) بيصل لـ: 10.4 مليون دولار.

.

ما ننسى في بنود إضافية خارج الحسابات الأساسية (وتزيد التكلفة فعليًا) … وبتأثر مباشرة على التكلفة النهائية:

استبدال عدد 16 Bearing بالكامل وكل Bearing منها قطعة متخصصة تستورد، تفحص، وتركب بدقة عالية ودي تكلفة مستقلة ومعتبرة جدًا لم تُضاف في الحساب.

وجود مناطق أخرى تحتاج إلى تأهيل إضافي (حوالي 1000 م²) بمعنى: المساحات التي تم حسابها في الجدول لا تمثل كل أعمال التأهيل.

.

هناك مساحات تكميلية خارج الـ 3000 م² المحسوبة، ودي بطبيعتها تضيف بند تكلفة إضافي لم يدخل في التقييم العددي.

ولا ننسى تكلفة الاختبارات التي لا تتوفر في معاملنا بالسودان و ابسطها ال UPV

.

الخلاصة… وبكلام بسيط ومباشر:

.

لما نفصّل نطاق العمل، ونربطه بظروف التنفيذ الحالية، وبطبيعة الأضرار، وبالاستعجال الزمني المطلوب حنلقى إنو التكلفة نتيجة طبيعية لمشروع استثنائي بتعقيدات عالية. نتيجة منطقية لحزمة متكاملة من الأعمال والضمانات.

.

وصدقوني… لما الناس تفهم الفرق بين “كبري جديد” و“كبري داخل النهر”، القصة كلها بتبقى واضحة زي الشمس.عشان كده التكلفة الطبيعية ما بتكون 2 أو 3 مليون ولا المفروض نقارن مع كبري جديد في الهند فوق أرض جافة.

.

المقارنة العادلة هي مع مشاريع إعادة إنشاء جزئية فوق الماء…

والأرقام الحقيقية بتقول:11 مليون دولار هي تكلفة “عادية” جدًا عالميا.

وتحياتي للجميع.