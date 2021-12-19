



غباء وسذاجة

وهل جزاء الانتهازية غير ما حدث اليوم لخالد سلك الذي تم طرده شر طردة من قحاطة الجريف غرب؟؟!!! وإبراهيم الشيخ الذي ضرب وشتم وتم تشييعه باللعنات ولولا تدخل بعض العقلاء لكان الآن في عداد الهالكين٠

يبدو أن الرجل يتمتع بحماقة عالية أعمت بصره وبصيرته بدليل أن هذه هي المرة الثالثة التي يثور الشباب في وجهه ولا يدرك مدى الكراهية التي يكنونها له٠

مسيرات اليوم أظهرت أن الشباب يرفضون هذه القيادات الانتهازية وفي ذات الوقت أكدت أن القوات النظامية تعاملت باحترافية عالية ولم تستجب لاستفزازات أحزاب اليساريين التي تقود البلاد بقوة نحو التهلكة والضياع٠

عمر كابو