



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021م

صحيفة السودانيٰ :

صحفيون يتعرّضون للاعتداء من القوات الأمنية أثناء تغطيتهم لتظاهرات الأمس

مديرة مكتب العربية والحدث تتعرض لمضايقات أثناء تغطيتها لمواكب 19 ديسمبر

عمر الدقير يكتب: يومٌ ملحمي آخر.. هل يسمعون؟!

صحيفة النيل الدولية:

– مظاهرات حاشدة في نطاق القصر الجمهوري بالخرطوم بذكرى الثورة ضد البشير

– البرهان يؤكد الحرص على تطوير العلاقات بين السودان والبحرين

– بيان من وزيرة الخارجية النرويجية في الذكرى الثالثة للثورة السودانية

– وكيل الصحة يتابع علاج مصابي ثورة ديسمبر بالقاهرة واوكرانيا والسودان

– الهادي يطمئن على جاهزية الحركات للمشاركة في القوة المشتركة بدارفور

– أسف الكلام… قصيده جديده

الخرطوم: (كوش نيوز)