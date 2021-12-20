عناوين الصحف
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021م
صحيفة السودانيٰ :
صحفيون يتعرّضون للاعتداء من القوات الأمنية أثناء تغطيتهم لتظاهرات الأمس
مديرة مكتب العربية والحدث تتعرض لمضايقات أثناء تغطيتها لمواكب 19 ديسمبر
عمر الدقير يكتب: يومٌ ملحمي آخر.. هل يسمعون؟!
صحيفة النيل الدولية:
– مظاهرات حاشدة في نطاق القصر الجمهوري بالخرطوم بذكرى الثورة ضد البشير
– البرهان يؤكد الحرص على تطوير العلاقات بين السودان والبحرين
– بيان من وزيرة الخارجية النرويجية في الذكرى الثالثة للثورة السودانية
– وكيل الصحة يتابع علاج مصابي ثورة ديسمبر بالقاهرة واوكرانيا والسودان
– الهادي يطمئن على جاهزية الحركات للمشاركة في القوة المشتركة بدارفور
– أسف الكلام… قصيده جديده
الخرطوم: (كوش نيوز)