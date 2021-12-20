قسم بشير محمد يكتب: المزارع هموم ومعاناة لاتنقطع





قسم بشير محمد الحسن

———————

لقد تحدثت في مقال سابق عن تكلفة جوال الذرة وقنطار السََمسم مع التدني الواضح في أسعار المنتج و مانتج جراء ذلك من خسارة لحقت بالمزارع بالرغم من انه منتج والسؤال الذي يفرض نفسه ماذا عن المزارع الغير منتج أو المزارع ذو الإنتاجية المتوسطة؟ ومما لاشك فيه أن خسارة المزارع ستكون كبيرة جدا وبجانب ذلك هناك مشاكل أخرى يعاني منها المزارع تتمثل في قلة الأيدي العاملة وكذلك جشع العماله وكذلك مشكلة ترحيل العماله إلى موقع المشروع والذي قد يبعد أكثر من 100 كيلو متر عن المدينة ممايتطلب منصرفات اضافيه لترحيل عمالة الحصاد ومايعانيه المزارع هو خلافه مع العمال حول شكل المقاولة فيما يخص عملية الحصاد حيث ان العامل يصر على المقاولة وفقا للمساحة (المقطعية) وهذا ما يرفضه المزارع توجسا من ضعف إنتاج الفدان مما يزيد من تكلفة حصاد الجوال بينما يصر المزارع على المقاولة وفق الجو ال الواحد وهذا مايرفضه العمال وقد يفقد المزارع هؤلاء العمال ويخسر تكلفة ترحيله ويبحث عن عمالة آخرى بديلة

وهكذا تتوالى هموم المزارع وألوان معاناته وهو يبحث عن مخرج من هذا الموسم الاستثنائي في ظل تدني الانتاج رغم معدل الأمطار العالي وكذلك ارتفاع تكلفة العمالة بجانب المدخلات ومع هبوط في سعر المنتج

ولقد قابلت العديد من المزارعين وهم ناقميين وغاضبين وحالهم يغني عن السؤال ويودون الخروج ما حل بهم من مأذق دون العودة لممارسة الزراعة مستقبلا في ظل إلاوضاع الماثله الان وفق تصريحاتهم وهكذا تفقد الزراعة المزارع الحقيقي ذو الخبرة والذي ظل يمارسها أب عن جد وبالتالي تزيد المساحات الزراعيه البؤر وتزيد جراحات الوطن العزيز

فهل من اذن صاغية؟

صحيفة الانتباهة