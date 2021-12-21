أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021م
الانتباهة
وحدة حكومية: اغتصاب”نظاميين” لفتاتين بفضّ مليونية 19 ديسمبر
شهيد و331 مصابًا بالذكرى الثالثة للثورة
عبد الواحد نور: اعتقال الوزراء السابقين”مسرحية”
عضو بالسيادي: الوثيقة الدستورية أسوأ ما كتبته أيدي السودانيين
ظهور”سوق سوداء” للأسمدة بالجزيرة ومزارعون مهدّدون بالسجن
السوداني
برمة ناصر للمتظاهرين أمام القصر: طلعتوا لشنو؟ّ!
مجلس السيادة يستعجل حمدوك لتشكيل الحكومة
تجمّع المهنيين يكشف لـ”السوداني” أسباب تراجع الدعوة لاعتصام القصر
منبر الشمالية يطالب بحكم ذاتي في إطار اتحاد فيدرالي
اليوم التالي
اتحاد الصاغة: الوارد لمجمع الذهب تناقص بنسبة”50%”
مجلس البجا يرهن الجلوس مع موقّعي المسار بشروط
البرهان: الإجراءات الأخيرة تمّت بالتنسيق مع حمدوك
المعز حضرة: حمدوك وقّع الاتّفاق لحقن الدماء وعلى البرهان التنحي لذات الأمر
البرهان: إجراءات ما بعد 21 نوفمبر تمّت بالتنسيق مع حمدوك
الصيحة
“السيادي” يستعجل تشكيل الحكومة
قيادي بالتغيير: الحوار يجنّب العنف والانقلابات ويقلّل الخسائر
إسماعيل التاج: حكومة حمدوك لا يمكّنها الصمود أمام الشارع
الجيش: الدعم السريع ظلّت تقوم بدورها كاملاً
جبريل إبراهيم: الحوار هو الطريق الوحيد إلى الوفاق
باج نيوز