



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021م

الانتباهة

وحدة حكومية: اغتصاب”نظاميين” لفتاتين بفضّ مليونية 19 ديسمبر

شهيد و331 مصابًا بالذكرى الثالثة للثورة

عبد الواحد نور: اعتقال الوزراء السابقين”مسرحية”

عضو بالسيادي: الوثيقة الدستورية أسوأ ما كتبته أيدي السودانيين

ظهور”سوق سوداء” للأسمدة بالجزيرة ومزارعون مهدّدون بالسجن

السوداني

برمة ناصر للمتظاهرين أمام القصر: طلعتوا لشنو؟ّ!

مجلس السيادة يستعجل حمدوك لتشكيل الحكومة

تجمّع المهنيين يكشف لـ”السوداني” أسباب تراجع الدعوة لاعتصام القصر

منبر الشمالية يطالب بحكم ذاتي في إطار اتحاد فيدرالي

اليوم التالي

اتحاد الصاغة: الوارد لمجمع الذهب تناقص بنسبة”50%”

مجلس البجا يرهن الجلوس مع موقّعي المسار بشروط

البرهان: الإجراءات الأخيرة تمّت بالتنسيق مع حمدوك

المعز حضرة: حمدوك وقّع الاتّفاق لحقن الدماء وعلى البرهان التنحي لذات الأمر

البرهان: إجراءات ما بعد 21 نوفمبر تمّت بالتنسيق مع حمدوك

الصيحة

“السيادي” يستعجل تشكيل الحكومة

قيادي بالتغيير: الحوار يجنّب العنف والانقلابات ويقلّل الخسائر

إسماعيل التاج: حكومة حمدوك لا يمكّنها الصمود أمام الشارع

الجيش: الدعم السريع ظلّت تقوم بدورها كاملاً

جبريل إبراهيم: الحوار هو الطريق الوحيد إلى الوفاق

باج نيوز