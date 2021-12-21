إسماعيل حسن يكتب.. ده نسمِّيهو شنو ده؟





* يبدو أن مجلس المريخ الجديد الذي أتى محمولاً على أكتاف الصفوة قبل أن تأتي به جمعية حديقة الموردة، يصر ويلح إلحاحاً على أن يؤكد تفككه وعدم انسجامه، وأن خريفه لن يكون ليّناً..

* فُوجئنا قبل (يومين تلاتة) بنقاش حاد، مخجل، أشبه (بالشكلة) على صفحات “الفيس بوك”، بين النائب الأول محمد سيد أحمد الجكومي، ونائب الرئيس للشؤون القانونية بدر الدين عبد الله النور.

* أي والله على صفحات الفيس..!!

* وحقيقة (خجلت ليهم)، ولمجلسنا الذي رغم مضي فترة أربعة أشهر على تعيينه؛ (ما قادر يتلم على بعضو)..

* شخصياً كان بودي ألا أخوض مع الخائضين في تناول هناته حتى لا يعتقد البعض أنني أترصّده، أو عندي رأي فيهو.. ولكن لأن الصمت عليها قد يتسبب في استفحالها، وأندم على اليوم الذي ناصرته فيه، وعلى حُسن ظني فيه.. رأيت أن تناولها أفيد له وللمريخ الكيان.. خاصة وأنه منذ انتخابه، لم يمر يوم بدون أن نسمع عن تكتلات، وخلافات بين بعض أعضائه..

* وهنا نسأل الأخ حازم أين أنت من كل هذا الذي يحدث داخل مجلسك؟!

* لقد ندمت جماهير المريخ في الفترة الماضية على أنها ابتعدت عن النادي، وأحجمت عن اكتساب العضوية، ليجد سوداكال الساحة خالية، ويتولى الرئاسة بالتزكية.. ولا نريدها أن تندم على اقترابها من ناديها واكتسابها للعضوية، وانتخابها للمجلس الحالي..!!

شكراً قطر “أيقونة العرب”..

* صَعبٌ علينا أن نجد العبارات التي تفي دولة قطر الشقيقة حقها من الشكر والتقدير، وتُعبِّر عن إحساسنا كعرب ومسلمين بالعز والفخار، ونحن نشاهد المُتعة والجمال والروعة في أسمى معانيهم من خلال تنظيمها المُذهل لبطولة العرب فيفا قطر…

* فالحق يقال.. أبداً ما كان أكثر المُتفائلين يتوقّع أن تنجح فيه بهذا الشكل الرهيب…

* نجحت فنياً وإدارياً وتقنياً.. لتستحق بذلك لقب “أيقونة العرب” عن جدارةٍ واستحقاقٍ.

* وكفى.

صحيفة الصيحة