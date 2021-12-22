حسين خوجلي يرصد وقائع انهيار التشكيل الوزاري للمزرعة





من أدب الصدق الفني والخيال الإبداعي قال الشاهد إن رئيس اللجنة السيادية طلب من الراصد تفاصيل (الإنترڤيو) الخاص باختيار التشكيل الوزاري القادم وكان الطلب بالعبارة الآتية :

أرجو أن ترفع لي المختصر المفيد عن المتقدمين للوزارات أو بالأحرى بيت القصيد. ولأن الراصد الظريف لا يقوى على سر، فقد تسرب لنا تقييمه العبقري وهو يقهقه طرباً في إحدى مجالس الشيشة.. وكما يقول سمار الليالي: (بأن للجمبات آذان..)

ملحوظة: قمنا بحجب الأسماء حفاظاً على سمعة العائلات والمناطق والقبائل والوظائف الحالية، بدأ (الانترڤيو) بمصرفي عريق من إحدى الدول النفطية :

١/أنا بصراحة لسع في السعودية راتبي ٤٥ ألف ريال وبيت وعربية وانتو الكلام دا ما بتقدروا عليه. مع السلامة.

٢/ يا جماعة كتر خيركم على الثقة لكن والله أنا جلدي رهيف شتايم الجماعة ديل ما بقدر عليها..

٣/ شكراً على حسن الظن لكن بصراحة المدام قالت يا أنا يا البلد الحفرة دي.

٤/ إذا بتتكفلوا بمصاريف البت في طب الهند والولد في صيدلة الفلبين وأخوهم في هندسة مانشستر.. نشيل الفاتحة.

٥/ إذا دكتور فلان والمهندس فلان والاقتصادي فلان والدبلوماسي علان (أولاد كاري) وافقوا أنا ما عندي مانع الموت مع الجماعة عرس.

٦/ أنا بصراحة مستقل لكن عندي فكرة أبقى كوز.

٧/ أنا من تيار الحداثة، لكن أبوي قال لي يا دكتورة لو شاركتي في حكومة تلعب بالشريعة أنا ما عافي منك.. وانتو عارفين عواقب العقوق وسوط أب شنب (والسوط أحرّ من الموت).

٩/ أنا موافق لكن بشرط تعفوني من أداء القسم.

١٠/ يكون في علمكم أنا عندي أربعة نسوان، دا بتطلب أربعة بيوت إذا بتعدلوا بين النسوان بوقِّع.

١١/ إنتو عارفني أنا شغال في تجارة المحاصيل وما بقدر أخليها.. عشان بعدين ما تقولوا لي من أين لك هذا..!!

١٢/ أنا ما عندي علاقة بالمخابرات المصرية لكن شيخي في طنطا.

١٣/ أنا هلالابي على السكين وبشاكل عديييل إذا في صهاينة في التشكيل.

١٤/ إذا حكومتكم دي موافقين عليها الإسلاميين والشيوعيين، أربعة طويلة ساهلة.

١٥/ إذا في تضارب بين الاستقلالية والختمية أنا بره.

١٦/ أنا التاكسي في واشنطن ببيعوا لكن أوع تقولوا لي إتنازل عن الـ (قرين كارد).

١٧/ صحي أنا شيوعي لكن مرفود مع الشفيع وقطان والدكتور مصطفى خوجلي عشان ما تقولوا لي الفحص الأمني مرقك.

١٨/ أنا مثقف حر زي العقاد عشان ما في صحفي مفتري يجي يقول لي أتحداك تشهر شهاداتك.

١٩/ أنا ناشطة وطبيبة لكني مع التعدد وضد تحديد النسل وضد الإجهاض وضد سيداو، وضد أي مره بتقول لي راجلا (أنا بفتكر).

٢٠/ إذا بتعرسوا لي مليون شاب وشابة، وتمولوا مليون شاب وشابة، وتدربوا مليون شاب وشابة للرعي الحديث والتصنيع الزراعي، وتجندوا مليون شاب للقوات المسلحة، وتأسيس مدن المقدمة بالحدود، وتمزقوا فاتورة القمح المستورد، وتتمردوا على وصفة صندوق النقد الدولي.. جيبوا ورقكم هسة بوقع..!!

٢١/ إذا حولتوا وزارة الري إلى مدني، والصناعة إلى عطبرة، ووزارة الدفاع للجنينة، والزراعة القضارف، والسياحة بورتسودان، والتجارة الأبيض، والرياضة كادوقلي، والتربية النيل الأبيض، والثقافة والإعلام مروي، أنا ما عندي مانع أمشي الشئون الدينية والأوقاف أو الحكم الإتحادي بكسلا. أنا موافق على الوزارة بشرط ما تسألوا عن دفعتي ولا شهادة الميلاد ولا الحالة الاجتماعية..

٢٢/ أنا عندي شرط .. ما بتنازل عنو .. بيت العباسية ما بفوتو وما برحل شارع المطار وليلة الخميس في حمد النيل ما بجليها.. وبكتل حفلة ود الأمين في نادي الضباط وكورة العصر بدار الرياضة أم درمان.

٢٣/ إذا بتفتحوا لي حساب في البقالة وتدوني حق البنزين والدوام التاني، وخروف الخميس ومرتبي لغاية قيام الانتخابات نقدي ومقدماً بتوكر وبتوكل.

٢٤/ يكون في علمكم أنا بحب”العسكرية” من المشير جعفر نميري واللواء حمد النيل ضيف الله وقبلهم الصاغ محمود أبو بكر واللواء الزبير محمد صالح ومصطفى جيش والملازم الشهيد وداعة الله ابراهيم واللواء عوض أحمد خليفة وبحب أغنية (كباشي كان بَرضى وديني ود بنده) و”المدنية” بتجي بالكورسات.

٢٥/ إذا بقيتوني وزير التمكين وعملتوا نايمين تكونوا اخترتوا القوي الأمين.

٢٦/ إنت يا الشيخ شفت ڤلتي في واشنطن وشريط الجابري (حد يشعر بالسعادة ويمشي يختار البعاد) ، يا أخوي يفتح الله.

علمت مصادرنا أن النوبة الثانية من الانترڤيو ستعقد الخميس القادم وبقي ٢٨ يوماً من وعد البرهان بحكومة المهمات المستحيلة، وفي الجمعة التي تلت ذلك الخميس تسربت أسماء التشكيل الوزاري بكفاءات (أولاد البلد) و(فرسان القبايل) ودوت طبول العز صادحة بصوت جميلةٍ رخيم:

الليل ما بي ليْ .. عجبوني تيراني

الشادين قفايا .. وبطرّقوا لساني

حسين خوجلي