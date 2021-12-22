



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021م

صحيفة السودانيٰ:

مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني: حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات

ارتقاء روح أحد الثُّوّار إثر إصابته برصاصة في الرأس بمواكب 19 ديسمبر

إجازة ميزانية السلطة القضائية

أمهات شهداء ديسمبر يفتتحن مصنعاً لإنتاج الأكسجين بنيالا

الازدحام يؤجل جلسة النطق بالحكم في مواجهة علي عثمان وآخرين

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق سفيري البحرين وبنغلاديش

تجمع المهنيين يكشف لـ(السوداني) أسباب تراجع الدعوة لاعتصام القصر

برمة ناصر للمتظاهرين أمام القصر: طلعتو لشنو؟!

صحيفة النيل الدولية:

“رويترز”: حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات

حمدوك يعفي البزعي ويعيد تعيين لقمان مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

محكمة مدبري انقلاب الـ30 من يونيو 89ترفع جلستها الى 28الجاري

الأمم المتحدة قلقة حيال سلامة فريقها في دارفور

التضخم يواصل التراجع مسجلاً نحو 339% لشهر نوفمبر

صحيفة الوطن:

مالك عقار:الوثيقة الدستورية من أسوأ ماكتبته الأقلام

البنك المركزي يؤكد توفير إحتياطات من الذهب والنقد الأجنبي

أساتذة جامعة الخرطوم يعلنون عن إضراب مفتوح

الأمة القومي :البرهان أتى به كل السودانيين

الشيوعي :نحن لانحرك الشارع ومجلس الوزراء لايملك شيئاً

الخرطوم: (كوش نيوز)