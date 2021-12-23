معتصم محمود يكتب : لا مكان للكاردينال بالهلال





▫ورد في الأنباء أن الكاردينال يعتزم الترشح لانتخابات الهلال!!

▫كردنة ترك الهلال عقب انتهاء فترته ورفض كل رجاءات شداد للاستمرار وعدم ترك الهلال في فراغ, لكنه أبى بكل صلف وغرور

▫ظن المسكين أن حواء الهلال عقرت بعد أن تفرغ الحكيم لعمله الخاص وكذلك البرير, فيما غادر الأرباب للمملكة .

▫حسابات كردنة الخاطئة لم تتوقع ظهور هلالي من الوزن الثقيل يفوقه مالاً وتأهيلاً.

▫قبل مغادرته المنصب بعدة أشهر, أوقف كردنة الصرف, مما جعل الهلال يعيش أسوأ ازمة مالية.

▫حجب الصرف رغم دولارات كاف وإيجارات الدكاكين التي أخذها مقدماً لخمس سنوات.

▫رغم كل هذا يرتب كردنة للعودة عبر الصندوق!!

▫ربما نسي الرجل أن الصندوق يعني جماهير الهلال التي أهانها أكثر من مرة، أهانها يوم أن مسح اسم الهلال من جدران الاستاد وأتى ببدعة الجوهرة.

▫ أهانها يوم أن وضع اسمه ورسمه فوق المقصورة التي أنشأ فيها جزءاً خاصاً به فقط حتى إنه طرد منها أحد أعضاء مجلسه أمام كاميرات التلفزيون.

▫أساء لجماهير الهلال في كثير من العبارات أقلها (الفول فولي) بما يعني، الأمر في الهلال أمري فأنا الذي أدفع.

▫أساء الكاردينال لإعلام الهلال يوم أن هاجمت الأقلام الزرقاء والي الخرطوم المنحاز للمريخ (عبد الرحيم محمد حسين).

▫استقبل كردنة الرجل باستاد الهلال واستقبح ما كتبه إعلام الهلال.

▫أساء كردنة لأهل الهلال يوم أن فتح الاستاد لحملة المخلوع الانتخابية وهو الذي منع فتح الاستاد لتأبين كابتن الهلال عبده مصطفى وقاهر الظلام .

▫أساء الكاردينال لأهل الهلال يوم أن أتى بالمخلوع للاستاد حين كان أمن النظام يطلق الرصاص على ثوار العرضة والعباسية بحرم الاستاد.

▫لهذا ولمواقف كثيرة نقولها بالفم المليان لا مكان لبنزينا بالهلال.

▫لو اطلع بنزينا على مسودة النظام الأساسي لكفى نفسه عناء الإعلان البئيس بدخول الانتخابات.

▫النظام الأساسي يشترط الشهادة الجامعية على المترشح للرئاسة والثانوي لما دون ذلك, كما يستلزم عدم الإدانة في أي جريمة تمس الشرف والأمانة.

▫بفضل النظام الأساسي الجديد بات الهلال محصناً ضد الفاقد التربوي وأصحاب السوابق.

▫ليس بمقدور أحد من الفاقد التربوي، أصحاب السوابق دخول مجلس الهلال حتى لو استعان باتحاد عام المريخ.

▫يُخطئ معتصم واسامة والشاعر وفكي وعبد السلام وغيرهم من مريخاب الاتحاد العام إن ظنوا ان بإمكانهم الزج بخائن الكيان في قيادة الهلال.

▫القلعة الزرقاء محروسٌ بأشرس مدرجات وأقوى إعلام.

▫من كان يُهرِّب اللاعبين من غرفة الهلال للمريخ لا مكان له بالهلال، من اشترى أرخص الأقلام لمهاجمة شداد ومجلس الهلال لا مكان له بالكيان.

▫لا مكان لمن دعم القائمة الحمراء في انتخاب الاتحاد ضد شداد، برقو ورفاقهما .

▫لا مكان لمن شارك في الحملة الحمراء ضد الشغيل وزعم أن إقصاءه من المنتخب قرارٌ إيجابيٌّ.

كبسولات

▫كسلا باتت سيدة الشرق وصاحبة أقوى اتحاد محلي بالمشاركة مع القضارف.

▫بورتسودان كان الاتحاد الأقوى أيام المهذب زكي, لكنه تراجع الآن وبات مثله مثل اتحاد حلفا وخشم القربة والأخير مصنف كأضعف اتحاد بالسودان، أضعف حتى من اتحادي القطينة والمعيلق.

▫أيام وتستقبل كسلا أكبر تجمُّع كروي في تاريخ الولايات، تجمع يضم (33) اتحاداً محلياً ونادياً، كل أندية الممتاز عدا الوادي نيالا وحي العرب.

▫رئيس السوكرتا يقول أنا شدادي لكن الكلمة لطة فكي!!

▫أول رئيس يعترف بأنه منزوع الصلاحية ومجرد كومبارس!!

▫شيبة فشل كلاعب حيث ظل لاعب دكة طوال أيامه بالمريخ, والآن يفشل كإداري .

▫قلبي مع السوكرتا وهي بلا قيادة .

صحيفة الصيحة