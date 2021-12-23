حكم قضائي بسجن سائق 110 سنوات يثير جدلا واسعا في أمريكا.. وكيم كارداشيان تتدخل!





أثار الحكم القضائي بالسجن لمدة 110 سنوات ضد روجيل أغيليرا-ميديروس، سائق شاحنة كولورادو، المتهم بقتل أربعة أشخاص ضجة واسعة حول النظام القضائي الأميركي.

ووبحسب العربية، نقلا عن شبكة CBS الأميركية، قال القاضي بروس جونز، عقب إصدار الحكم بإدانة ميديروس في حادث شاحنة كولورادو، إنه “لو كانت لدي السلطة التقديرية، فلن تكون هذه عقوبة المدعى عليه”.

وأضاف أنه اضطر إلى فرض الحكم بإدانة ميديروس، مهاجر كوبي، في 27 تهمة وصل إجمالي عقوباتها إلى 110 سنوات.

وكانت الشاحنة، التي يقودها ميديروس لنقل الأخشاب، قد اندفعت أثناء سيره على طريق جبلي في كولورادو في أبريل 2019، بعدما أصيبت مكابحها بخلل وفقد السيطرة عليها بعد محاولات لتفادي الاصطدام بالسيارات الأخرى، وبعد فقدانه السيطرة عليها ارتطمت بشدة بسيارات متوقفة في إحدى محطات الوقود لتشتعل بها النيران مخلفة ركاماً رهيباً، وأسفر الحادث عن مقتل أربعة أشخاص هم ستانلي بوليتانو، 69 عاما، وويليام بيلي، 67 عاما، ودويل هاريسون، 61 عاما، وميغيل أنجيل لاماس أريلانو، 24 عاما.

وعلى إثر ذلك قام حوالي 4.5 مليون شخص على عريضة على موقع Change.org يطلبون الرأفة، من بينهم الفنانة الشهيرة كيم كارداشيان التي شاركت بالتوقيع والتعبير عن رأيها.

وكتبت كيم، عبر حسابها على تويتر: إن “الحدود الدنيا الإلزامية تتعارض مع التقدير القضائي وتحتاج إلى إنهاء إصدار تشريعات لتعديلها”. و(الحد الأدنى الإلزامي للعقوبة هو مصطلح محدد مسبقا لجرائم معينة – على سبيل المثال، يحصل الأشخاص المدانون بجريمة قتل على عقوبة إلزامية بالسجن مدى الحياة).

كما أضافت “أدعو الله أن يصدر حاكم ولاية كولورادو، الذي كان رائدًا في دعم الإصلاحات التي تزيد من كرامة الإنسان في النظام القانوني، قرارا بتخفيف عقوبته”.

صحيفة المرصد