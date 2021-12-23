الموكب النسوي (المكون من بِضِع وخمسون شيوعية) يتعرض للتحرش،، التلقائي والسًب والشتم





موقف المواطن السوداني تجاه الموكب النسوي

ظل الموكب النسوي(المكون من بِضِع وخمسون شيوعيه) يتعرض للتحرش،، التلقائي، والسًب والشتم،، اللا إرادي،، من بداية انطلاقته حتى نهاية وصوله،، اديك السبب ولا ما اديك

تدفع كم عشان اديك

غضن الزيتون 🌹

قبل أن تقراء أجب على هذا السؤال العميق؟؟ لماذا لم نسمع توضيح من أسر المغتصًبات بموكب 19 ديسمبر؟؟ ولماذا لم نسمع بتصريح من مكتب الشرطه؟؟ ولماذا لم يُحدد الفاعل من أغُتُصِبت لن تتستر على الجاني مهما كان؟؟ لماذا تتضامن المنظمات العالميه تجاه قضيه ليس لها أركان معلومه من حيث الفاعل والمفعول بها ومكان الفعل وزمن الفعل وقضايا مغتصبات دارفور تملأ الدنيا أنيناً،،،فلم نسمع عن تضامن أو مواكب وهتافات،

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المواكب النسويه بتاعة اليوم دي كانت بي تخطيط من المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي،،

الهدف الأساسي من المواكب النسويه دي هو لفت انتباه الغرب وتجيير المنظمات العالميه لدعم تسويق قضايا المثليه وختان الإناث وزواج المتعه وتقنين الزنا وتحريم الزواج عن طريق الولي،، وقضايا الميراث وغيرها من القضايا البتنادي بيها المجموعات النسويه،، وهِن اصلآ واااهِنات ومزلولات في بيوتِن ومهزومات نفسياً ومنبوزات في المجتمع الحولينن،، لأنهن شازات فكرياً ومعقدات فكرياً تجاه الكائن الذُكوري،، ودا دافع اساسي من دوافِعن البتخليهن،، يسوقن النساء والبنات الماعارفات حاجه ومستعطفات بوابل من الشعارات الرنانه المُدغدغه للمشاعر،، وأنا متأكده أغلبية البنات ديل ماعارفات الشخصيات البارزة البتخطط للمواكب ،، بعنوان النسويه،، الفضفاض،، ومن تحت تحت المخذا والُمُراد قضية ثانيه،، بتمس فطرتا السليمه وبتدعي للحيوانيه وفقدان الذاتيه وشزوز الجنس والشكل والأعضاء،،

اجتماع يوم 20 بحي،، المايقومه،، بمنزل الأستاذه سُهي عبد المجيد المحاميه المعروفه،، بحضور عضو المؤتمر السوداني حنان حسن ورؤى غيس من الحزب الشيوعي وإحسان فقيري مجموعة لا لقهر النساء وعائشه،، عكام،، من بنات المجموعات النسويه السودانيه،، كان اجتماع مكشوف وبيتكلم بي كل صفاقه عن ربط،، قصة،أو رواية ، التحرش،، الحصلت يوم 19ديسمبر إن صحة الروايه بالحراك القادم وتفعيل قضايا المجموعات النسويه لدعم قضايا النوع وإيجاد موطيء قدم وطُرُق بديله لتقديم المشروع،، الثقافي الفكري الإجتماعي،، للبنات في شكل مواكب ووقفات واحتجاجات ذات صِله بقضايا التحرش،،

التزمت رؤى غيس بتوفير دعم المنظمات للحراك وذكرت بالحرف الواحد في ألف منظمة ممكن تدعم الموضوع دا المهم نحن نحشد أكبر عدد ممكن من النساء والبنات عشان الرأي يكون واصل وقدر ما الأعداد زادت الدعم بكون أكبر واكتر،، امهم في الإجتماع،، انهم اتفقو ما يوضحو طبيعة النواه الحقيقية الواقفه وراء الموضوع،، وفي جانب قانوني دا بيخص حنان حسن،، وهي فعلاً صاغة أوراق قانونيه حتتقدم لمجموعة من السفارات الأجنبية،،

الخلاني اكتب الكلام دا أولاً،،

اني على تواصل مع عدد كبير من المجموعات النسوية دي لأني كنت جزء منهن في يوم الأيام وشفت وسمعت حاجات لو في سيف في رقبتي ماحاسكت عليها،، وحافضل اكتب واحكي كل معلومة تصلني عن الناس ديل لأني قلت ليهم حأفضحكم زوله زوله،،

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ماذا يعني خبر(اغتصاب فتاتين بيوم 19 ديسمبر) وهو خبرغير أكيد وغير مرئي ومغتصباته غير معلومات ولم يظهرن للعالم ولا يعرف احد منا من هُن واين يسكُن ومن اغتصبهُن وأين تم اغتصابهُن،،، أمام اغتصابات نساء دارفور المرئيه والمسموعه والمبثوثه على مواقع التواصل الاجتماعي ومعلومُ مكانهن وزمان اغتصابهُن ومُغتصبهِن،،

كفى مُتاجره واستغفال ونفاق وتفرقه واستهداف وزيف ونفاق،،

كفى اغتصاب فكري لبنات بلدي الأحرار بنات الأحرار لإشاعة الإغتصاب الجسدي وشرعنته،،

مرفق صورة بعض المغتصًبات في منازلهنً 👇

🌹واللهم لا تؤاخذ نساء السودان بما فعلن السُفهاء منهن ولا تواخذ رجال السودان بما فعل السُفهاء منهم،، فإنه شعب عفيف كريم مًصون،، أصابه البلاء وطفى في سطحه المخسوفين منك،، فإرفع عنا وارحمنا،، 🌹

تبيان توفيق ❤️