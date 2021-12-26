ما هي حكاية المياه الزرقاء التي استخدمتها الشرطة لتفريق مظاهرات السودان





المياه الملونة الاستخدمت اليوم في التظاهرات اللون الفيها دا

لون تميزي…

يستخدم لسبين:

الاعتقال…

الابعاد من جو التظاهرة لانو اكيد صعب جدا اللون تاني يطلع من الملابس وكدا بتكون خسرت الموضه الاشتريتها خصوصا لتظاهرة ..

لو وقع على الشعر برضو مشكلة..

تستخدمه معظم الدول لإجراء الاعتقال بعد التظاهرة أو إخراج المتظاهر من الجو الاحتجاجي ..

اي شخص يقع عليه اللون يكون في خطر الاعتقال بعد التظاهرة..

بمعنى..

انه بعد أن تنتهي التظاهرة

بكون في كمائن في عدة مواقع مثل مواقف المواصلات أو غيرها اي زول فيهو اللون يتم اعتقاله وان لم تعتقل اكيد خسرت القميص ..

دي

النظرية الصينية المهببة

ترش المتظاهرين بصبغة زرقاء صبغة التمييز

وتقتحم وتكمن ليهم حتى في المستشفيات وتقبض الجرحى بلون الصبغة على الجسم والملابس

Mohammed Faroog Abdallah