رأي ومقالات
مع الانسداد والانغلاق وتواصل الضغط فإما انفجار فوضوي، أو انقلاب دموي في السودان
* على شعار احتجاجات الشباب اللبناني “كلّن يعني كلّن”..!
* الشعار الأعلى صوتًا في أوساط الشباب السوداني (البل يسع الجميع)..!
* مع حالة الانسداد التام للأفق وإغلاق جميع قنوات الحوار.
وحقيقة أن البرهان ليس ابنعوف، فالأخير لم تكن له فواتير ثقيلة، ولا أعداء يقفون على الأبواب بالسيوف..!
* المُفجع سادتي، ليس هنالك احتمالٌ للنجاة والعبور، فمع الانسداد والانغلاق وتواصل الضغط، فإما انفجار فوضوي، أو انقلاب دموي..!
*هذا ما تقوله الفيزياء، وتؤكده التجارب، ويحفظه التاريخ و(الله يكضب الشينة).
ضياء الدين بلال