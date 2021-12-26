مع الانسداد والانغلاق وتواصل الضغط فإما انفجار فوضوي، أو انقلاب دموي في السودان





* على شعار احتجاجات الشباب اللبناني “كلّن يعني كلّن”..!

* الشعار الأعلى صوتًا في أوساط الشباب السوداني (البل يسع الجميع)..!

* مع حالة الانسداد التام للأفق وإغلاق جميع قنوات الحوار.

وحقيقة أن البرهان ليس ابنعوف، فالأخير لم تكن له فواتير ثقيلة، ولا أعداء يقفون على الأبواب بالسيوف..!

* المُفجع سادتي، ليس هنالك احتمالٌ للنجاة والعبور، فمع الانسداد والانغلاق وتواصل الضغط، فإما انفجار فوضوي، أو انقلاب دموي..!

*هذا ما تقوله الفيزياء، وتؤكده التجارب، ويحفظه التاريخ و(الله يكضب الشينة).

ضياء الدين بلال