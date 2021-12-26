



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021م

صحيفة السودانيٰ :

قطع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية في السودان قبل انطلاق مليونية 25 ديسمبر وانتشار عسكري

صحيفة النيل الدولية:

عشرات المصابين في مسيرات (25) ديسمبر وعودة الإنترنت والاتصالات

مقتل مواطن في عمليات نهب مقر بعثة اليوناميد بالفاشر

عرمان: موقف المؤتمر الشعبي يفتح الطريق أمام الاسلاميين

أمين حكومة الشمالية يشهد الاحتفال بعيد الميلاد بكنيسة البان جديد

أسرة سافنا تعتصم أمام السجن الحربي مطالبة بإطلاق سراحه

الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحره:

تنظم الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحره معرض الخرطوم الدولى (النسخة 39)

بأرض المعارض ببري في الفتره من 19 حتى 26 يناير 2022

بمشاركات دولية ومحلية وتتخلل المعرض ندوات و ملتقيات رجال أعمال

و ليالي غنائيه لكبار المطربين والدعوة مفتوحة للمشاركة والرعاية بالمعرض

الخرطوم: (كوش نيوز)