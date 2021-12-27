إسماعيل حسن يكتب : إذا نادى الهوى والعقل يوماً





* ثلاث مباريات ودية مُتتالية للمنتخب الوطني أمام إثيوبيا وزيمبابوي قبل نهائيات الكان يوم 9 القادم، لا بأس بها في ظل الظروف التي تُحيط به، وضيق الوقت..

* للمعلومية… فريق البنك الأهلي المصري الذي خسر منه المريخ في مُعسكر القاهرة يحتل المركز 11 في الدوري المصري، مما يؤكد قوة التجربة… وقيمة الفائدة التي جنيناها منها..

* ما زلت عند رأيي بأن التدريبات الصباحية الباكرة، تكون وبالاً على أي فريق أو منتخب سوداني، خَاصّةً إذا لم يضمنا التزام لاعبيهما بعدم السهر، والنوم في الموعد المحدد..

* للأسف لم يتحرك الاتحاد العام حتى اليوم لمُعالجة قضية المدينة الرياضية مع مجلس السيادة!!!

* حسب معلومات شبه مؤكدة، سوداكال وعرابه سيصبحان “من الأمس” قبل نهاية هذا الأسبوع…

* سقوط لاعب مولوديه الجزائري سفيان على أرض الملعب ميتاً، يؤكد أن أنديتنا العربية لا تحرص على إجراء كشوفات طبية دورية للاعبيها من فترة لفترة، خاصةً القلب والصدر..

* يُريدني البعض أن أكون (سخفياً لا صحفياً)، وأن (أشوت ضفاري) بدل هذا البرود حسب وصفهم.. ولكن:

* إِذا نادى الهوى والعقلُ يوماً.. فصوتُ العقلِ أولى أن يُجابا..

* سعدت جداً بتصريح مدرب المنتخب برهان الذي أكّد فيه أنّه سيحرص على الجدية والانضباط.. ولكن يبقى السؤال هل سيمتد حرصه إلى داخل الفندق وغرف اللاعبين، أم في الملعب فقط؟!

* ليت الأخ حازم يبدأ تحرُّكات سريعة عاجلة مع محامييه، لتمليك الفيفا كافة التفاصيل المتعلقة بشكل الاتفاق الذي أبرمه سوداكال مع المصيبة الاسمها غارزيتو!! وذلك قبل أن يقع الفأس على الرأس..

* يزعم العجوز المُحتال أن مستحقاته 750 ألف دولار، ومستحقات ابنه 350 ألف دولار….

* يا عمك اللاعب معاك اللعبة القذرة دي منو؟؟!!

* دعا الأخ مرتضى الشيخ رئيس قطاع الجماهير بنادي المريخ؛ روابط التشجيع الحمراء، والتنظيمات الجماهيرية بمختلف أشكالها، للقاء تفاكري بالمركز الثقافي بأم درمان عصر أمس؛ للتشاور ورسم خارطة طريق واضحة، تضمن التحام القاعدة بالقيادة والفريق، بالكيفية التي تُعين على استقرارهما.. واستقرار مُجتمع المريخ عموماً…..

* نتمنّى أن يكون اللقاء سجل النجاح المنشود.

* الاتحاد المصري أعلن تجميد الدوري إلى ما بعد نهاية بطولة الأمم الأفريقية.. واتّحادنا يصر على انطلاقته منتصف يناير القادم..

* وكفى.

صحيفة الصيحة