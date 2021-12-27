عيساوي: أيها البرهان لقد بلغت من العمر عتيا وقد دنوت من القبر فلا (تخرب الموت بالرفسي)





الربا

مباشرة سوف يبدأ بنك السودان المركزي في تطبيق النظام المصرفي المزدوج يناير المقبل. أي الربا بلا لف أو دوران. ونجزم بناء على النص القرآني الذي نؤمن به. والهدي المحمدي الذي نتبعه. بأن ما نحن فيه الآن من ضيق في المعيشة مقارنة بما نحن مقبلون عليه من مصائب سوف يكون رغد عيش.

لأن الربا عاقبته وخيمة في الدنيا (المعيشة الضنكة). وكذلك في الآخرة يكون صاحبه (كالذي يتخبطه الشيطان من المس). وهو من الجرائم التي أذن الله فيها بالحرب.

أيها البرهان لقد بلغت من العمر عتيا. واشتعل الرأس شيبا. وقد دنوت من القبر فلا (تخرب الموت بالرفسي). فالمؤمن يكون مع ربه ولا يبالي. وثق ثقة عمياء إن الذي فعلته سوف يجلب لك غضب الجبار.

ومهما قدمت من تنازلات لهؤلاء الأوباش من اليهود والنصارى ومن شايعهم من عملاء الداخل لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. وتطبيق الربا لا يحل المعضلة الاقتصادية بل يزيد الطين بلة. وليس هناك مخرج من الأزمة إلا بالعودة للكتاب والسنة. وقد قالها فاروق الأمة في سالف الأيام: (لن ينصلح حال الأمة إلا بالرجوع لماضيها). أيها البرهان ألزم باب التقوى حتما سوف يتحقق الوعد الرباني (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب).

وتأكد بأننا على استعداد لربط الحجر والحجرين على البطن لطالما نحن تحت ظل النظام المصرفي الإسلامي. ختاما نتبرأ لك يا رب العزة مما فعل البرهان في أمة محمد بتطبيق الربا حبا في الكرسي. ونتضرع للواحد الأحد بأن يلهم الرجل الحجة قبل فوات الأوان ويعود لرشده في جناب ربه المنان.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي (٠١٢١٠٨٠٠٩٩)

الأثنين ٢٠٢١/١٢/٢٧