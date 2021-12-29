



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021م

صحيفة الحراك السياسي:

حشود للجيش الإثيوبي على الحدود..وتحذيرات من هجمات

أردول يبدي زهده في المنصب ويؤكّد استعداده للمغادرة

حزب الأمة القومي يطرح”خارطة طريق لاستعادة الشرعية”

“المالية” تدرس تقسيم الإيرادات بين المركز والولايات

الهندي يحذّر من الانهيار والتشظيّ

صحيفة السوداني:

“السوداني” تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل استقالة حمدوك

الأمة القومي: استقالة رئيس الوزراء ستحدث كارثة بالداخل والخارج

الشعبي: سنكشف عن الذي قتل الترابي

“حميدتي” رئيسًا للجنة العليا لحلّ أزمة شرق السودان

لجنة مراجعة إزالة التمكين تطلب إعادة الأصول المستلمة خلال 72 ساعة

صحيفة اليوم التالي:

اتصلت بالبرهان وحمدوك..وساطة سعودية لإنهاء الأزمة السياسية

“72” ساعة..للتبليغ عن الأصول المستردة بواسطة”إزالة التمكين”

المالية: لا صحة لرفع الدعم عن الخبز والكهرباء

سليمان حامد: لا استبعد الانقلاب حتى لو كان بمساندة الثورة

مصرع”31″ شخصًا في انهيار منجم بغرب كردفان

التحريّ يكشف تفاصيل جديدة في قضية حاوية المخدرات

صحيفة الانتباهة:

السعودية تعرض وساطة وتطلب من البرهان التنازل

اشتباكات عنيفة بين الشرطة و”النيقرز” بالخرطوم

برمة: استقالة حمدوك كارثة وطلبنا منه”الصبر”

تنسيقيات المقاومة بالخرطوم ترجئ البتّ في دعوة تكوين”الجبهة العريضة”

بدء محاكمة متهم بانتحال صفة قاضي

صحيفة الوطن:

تجمع المهنيين : جهات اختطفت التجمع إسفيرياً

الطوارئ الصحية تقر إلزامية التطعيم بلقاح “كورونا”

مهلة “72” ساعة للتبليغ عن الأموال والأصول المستلمة من إزالة التمكين

مطالبة بتفعيل القوانين والتشريعات لتنظيم التظاهر

صحيفة أخبار اليوم :

تنويه عاجل من اللجنة العليا لمراجعة قرارات ازالة التمكين

مقتل 38 شخصا بانهيار منجم للذهب بغرب كردفان

محكمة انقلابي يونيو 89 ترفع جلساتها الى 11 من يناير المقبل

مطالب برفع الحد الأدني لأجور المعلمين

صحيفة النيل الدولية:

مساع دولية لإثناء حمدوك عن تقديم إستقالته

لجنة عليا برئاسة دقلو لحل قضايا الشرق

المالية تنفي رفع أسعار الخبز و الكهرباء

تنويه بالتبليغ عن الأصول والاموال التي تم تسليمها لجهات بواسطة لجنة التفكيك المجمدة

اختيار (قمر دورين)رمزاً للاحتفال بذكرى الاستقلال وثورة ديسمبر المجيدة

مقتل 38 شخصا بانهيار منجم للذهب

النيلين