بعد 13 شهرا من رحيله.. وفاة شقيق مارادونا بنفس المرض





توفى هوجو مارادونا الشقيق الأصغر للاعب الأرجنتيني الأسطوري “دييجو مارادونا”، بسكتة قلبية عن عمر 52 عاما.

وقالت صحيفة “ديلي ميل”، إن شقيق مارادونا الأصغر عانى من نوبة قلبية شديدة وهو في منزله بمدينة نابولي، الإيطالية التي لعب فيها دييجو في ذروة مسيرته، حوالي الساعة 11.50 صباح يوم الثلاثاء.

وقال النادي إن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس والفريق “يجتمعون حول عائلة مارادونا ويتحدون معهم في ألم وفاة هوجو”.

يأتي ذلك بعد 13 شهرًا فقط من سكتة قلبية تسببت في وفاة دييجو – بطل كأس العالم للأرجنتين وأحد أعظم اللاعبين على الإطلاق الذي توفي في الأرجنتين في نوفمبر 2020 عن 60 عامًا.

مارادونا وشقيقه الاصغر هوجو

كان هوجو قد شوهد في ملعب مارادونا في نابولي للمشاركة في حفل تخليدًا لذكرى شقيقه الراحل وأسطورة كرة القدم قبل شهر واحد فقط لكنه رحل وترك وراءه زوجته ، باولا مورا ، التي تزوجها عام 2016 ، ومعها ثلاثة أطفال.

مسيرته الكروية

يعتبر “هوجو ” هو الشقيق الأصغر بين الأخوين مارادونا – الآخران هما دييجو وراؤول ، حيث كان “هوجو ” لاعب كرة قدم متحمسًا ووقع كعضو صغير لنابولي وعمره 18 عامًا في عام 1987.

ولكن على عكس شقيقه ، الذي لعب أفضل سنواته في النادي ويحظى بالاحترام في المدينة باعتباره شخصية مقدسة ، تمت إعارة هوجو سريعًا إلى أسكولي.

في 20 سبتمبر 1987 ، لعب الشقيقان ضد بعضهما بفريقين مختلفين

وواصل هوجو اللعب في بطولات الدوري الصغيرة في إسبانيا والنمسا وفنزويلا قبل أن ينهي مسيرته الكروية في اليابان، وبعد ذلك تحول إلى التدريب ، وشارك في عدد من أكاديميات الشباب.

صدى البلد