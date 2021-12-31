المدنية في نظر القحاتية





لا يوجد حزب من الاحزاب السودانية لا يرغب في الحكم المدني والتداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات نزيهة وحرة ومراقبة إقليميا ودوليا … عدا أحزاب قحت والتي غالبيتها ذات عضوية تحسب وتحصي وتعد بالايادى ولا تحتاج الي كشوفات لتسجيلها… فهم الان الذين يحرضون الشباب للمظاهرات في كل اسبوع مرتين أو ثلاثة مرات ينادون بالمدنية … وحتي قيادات القحاتة وأقصد المتواجدين الان خارج السودان ينادون بالمدنية ايضا في القنوات الفضائية المختلفة … وطبعا المدنية بفهم قاموسهم هي ان ياتوا هم فقط للسلطة وهم المدنية وهم الشرعية … يريدون ان يحكموا السودان بالزندية … والاحزاب هي حزب الامة وحزب المؤتمر السوداني وحزب البعث والتجمع الاتحادي … وهم يريدون بان يحكموا السودانيين بدون انتخابات … يا سذج ويا وهمانين ويا مغيبين هذه ليست المدنية المعروفة بين الناس ولكنها المدنيااااو بتاعتكم وتاني مافي ليكم عودة بالمدنيااااو فقط عندنا الانتخابيااااو … إما بان ترضوا بها … وإما ان تشربوا من البحر ذي ما كنتو بتقولوها للمعارضين لكم ومعاها تصفيق كمان … وإما الطوفان وانتم أجبن من أن تخوضوا معركته وقتاله … فأرحم لكم الانتخابات من شرب ماء البحر والطوفان …

🖋️د. أحمد منصور المحامي …