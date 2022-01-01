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هتفوا في وجه البشير (جوعت الناس يا رقاص) وهو كان يدعم الخبز والكهرباء والماء والوقود والدواء
هتفوا في وجه البشير ( جوعت الناس يا رقاص ) وهو كان يدعم الخبز والكهرباء والماء والوقود والدواء ..واليوم وبعد سنوات من حكم ما بعد البشير وفي ظل الواقع المعيشي المازوم ..
برايكم ما هو الهتاف المناسب في وجه حكام المرحلة الانتقامية .. البرهان وقحت اولا.. ثم البرهان وحمدوك ثانيا ؟!
الطاهر حسن التوم
2 تعليقات
هتفوا في وجه البشير (جوعت الناس يا رقاص) وهو كان يدعم الخبز والكهرباء والماء والوقود والدواء
التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/13225084.htm وانت يا حسن طرحة واجعك وين؟
يعني ليس هناك أفضل مما كان
وعلى كل شعب يحكمه ديكتاتور مستبد فاسد قاتل .. أن يرضى به ولا يثور عليه لأن البديل دائما أسوأ ..
أليس كذلك يا الطاهر حسن أحمد التوم ؟
* لو كنت أنت تعيش في بجبوحة ورغد من العيش لأنك من المقربين للمخلوع عمر البشير .. فغيرك من أفراد الشعب السوداني لم يكن كذلك .