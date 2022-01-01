



هتفوا في وجه البشير ( جوعت الناس يا رقاص ) وهو كان يدعم الخبز والكهرباء والماء والوقود والدواء ..واليوم وبعد سنوات من حكم ما بعد البشير وفي ظل الواقع المعيشي المازوم ..

برايكم ما هو الهتاف المناسب في وجه حكام المرحلة الانتقامية .. البرهان وقحت اولا.. ثم البرهان وحمدوك ثانيا ؟!

الطاهر حسن التوم