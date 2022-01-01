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هتفوا في وجه البشير (جوعت الناس يا رقاص) وهو كان يدعم الخبز والكهرباء والماء والوقود والدواء

2022/01/01
2
الطاهر التوم
مدير قنوات s24 السودانية

هتفوا في وجه البشير ( جوعت الناس يا رقاص ) وهو كان يدعم الخبز والكهرباء والماء والوقود والدواء ..واليوم وبعد سنوات من حكم ما بعد البشير وفي ظل الواقع المعيشي المازوم ..

برايكم ما هو الهتاف المناسب في وجه حكام المرحلة الانتقامية .. البرهان وقحت اولا.. ثم البرهان وحمدوك ثانيا ؟!

الطاهر حسن التوم

2022/01/01
2


‫2 تعليقات

  2. يعني ليس هناك أفضل مما كان
    وعلى كل شعب يحكمه ديكتاتور مستبد فاسد قاتل .. أن يرضى به ولا يثور عليه لأن البديل دائما أسوأ ..
    أليس كذلك يا الطاهر حسن أحمد التوم ؟

    * لو كنت أنت تعيش في بجبوحة ورغد من العيش لأنك من المقربين للمخلوع عمر البشير .. فغيرك من أفراد الشعب السوداني لم يكن كذلك .

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