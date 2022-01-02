حازم حلمي: شكراً حمدوك في البدايات و في النهايات





عمرنا ما كان عندنا إحساس إنتماء بعد الوطن غير شخصك ..

انت كنت بتمثل السودان البحلم بيهو كل مواطن ؛ كنت العشم و أمل الخروج من النفق المظلم

حاولوا تشويه صورتك و تضليلك و غدرك مرارا و تكرارا رغم ذلك كنت حكيم و متريس في قراراتك

شكراً حمدوك في البدايات و في النهايات شكراً لأنك كنت ثابت رغم كل شيء و حاولة فعل كل شيء للعبور ،

لكن تكسير المجاديف و عرقلة الطريق امام العبور هي من اوصلتك لقرار الخروج بشرف من هذه المعركة

و تستمر المعركة ( السلمية ) و هذا الشعب عند العهد ..

سنعبر و ننتصر ان شاءلله

بالتوفيق يا #المؤسس 🌹

حازم حلمي