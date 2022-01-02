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حازم حلمي: شكراً حمدوك في البدايات و في النهايات
عمرنا ما كان عندنا إحساس إنتماء بعد الوطن غير شخصك ..
انت كنت بتمثل السودان البحلم بيهو كل مواطن ؛ كنت العشم و أمل الخروج من النفق المظلم
حاولوا تشويه صورتك و تضليلك و غدرك مرارا و تكرارا رغم ذلك كنت حكيم و متريس في قراراتك
شكراً حمدوك في البدايات و في النهايات شكراً لأنك كنت ثابت رغم كل شيء و حاولة فعل كل شيء للعبور ،
لكن تكسير المجاديف و عرقلة الطريق امام العبور هي من اوصلتك لقرار الخروج بشرف من هذه المعركة
و تستمر المعركة ( السلمية ) و هذا الشعب عند العهد ..
سنعبر و ننتصر ان شاءلله
بالتوفيق يا #المؤسس 🌹
حازم حلمي
تعليق واحد
الله يلحقك له يا منافق .. خلال حكمه المشؤم ما شفت منه إلا العذاب والخراب والنقص في كل شيء .. هذا الشيوعي الأفاك لماذا قبل بمنصب رئيس الوزراء طالما هو بهذا الضعف وهذه السلبية.