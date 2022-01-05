



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022م

صحيفة السودانيٰ :

البرهان يلتقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم –

مديرو الصحة يطالبون الوكيل بالتراجع عن استقالته

تحضيرات بالمؤتمر السوداني استعداداً للانتخابات

ابنة لواء متقاعد تكشف تفاصيل الاعتداء على والدها من قبل قوة نظامية

‏مسؤول عسكري أميركي لسكاي نيوز عربية: وفد دبلوماسي وأمني أميركي يزور الخرطوم في الساعات المقبلة

صحيفة الصيحة:

السودان: ميثاق سياسي جديد يتضمّن تعديل الوثيقة

مباحثات هاتفية بين حميدتي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي

لجنة الأطباء تكشف عدد إصابات مواكب 4 يناير

“الشعبية”: شخصية حمدوك متناقضة والسياسيون هم من يأتون بالعسكر

الأمة القومي: هنالك أكثر من (7) مبادرات والحوار يمضي نحو التوافق

الكشف عن اصابات واعتقالات في مواكب 4 يناير ببورتسودان

الاتحاد الأوروبي و(الترويكا): لن ندعم حكومة معينة دون مشاركة واسعة

المؤتمر السوداني: استقالة حمدوك لا تهم السياسيين ولا الحرية والتغيير

عضو بمبادرة أساتذة جامعة الخرطوم: الأحزاب مفلسة وغير جاهزة للحكم

صحيفة أخبار اليوم :

الإستخبارات الأمريكية تتدخل لمنع انزلاق السودان للفوضى

وفد من السى آي أيه يزور الخرطوم للإجتماع بقادة عسكريين وسياسيين

المظاهرات تتجدد للمطالبة بالحكم المدني بعد استقالة حمدوك و السلطات تغلق جسور الخرطوم

عاصم البلال يكتب ..من لفة جنوب بشمبات لقلب الخرطوم فشارع النيل

صحيفة الوطن:

السبطات تفرق متظاهرين قرب القصر الجمهوري

واشنطن تطالب البرهان بالإسراع في تشكيل الحكومة المدنية

قاسم بدري: حمدوك “اتعبوه الشيوعيين والمؤتمر السوداني”

تفاصيل لقاء البرهان ورئيس بعثة يونتاميس

صحيفة النيل الدولية:

عقب استقالة حمدوك… الخرطوم تشهد التظاهرة الاولى للمطالبة بالحكم المدني

الفايننشال تايمز: استقالة حمدوك تفاقم الأزمة في السودان

رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس بعثة يونيتامس

توقعات بارتفاع جنوني في الأسعار بعد زيادة تعرفة الكهرباء

توقعات بارتفاع درجات الحرارة الصغرى في معظم انحاء البلاد

الخرطوم: (كوش نيوز)