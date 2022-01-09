أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 9 يناير2022م





صحيفة السودانيٰ :

البرلماني السابق أحمد صباح الخير لـ(السوداني): ترشيحي لرئاسة الوزراء جاء من قِوى ثورية

مصر تُعلن دعمها للاستقرار بالسودان وتُناشد كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي…

لجان مقاومة مدينة الخرطوم: لم نتّخذ قراراً لنكون جُزءاً من مُبادرة

فولكر فولكر: لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب…

فولكر: واجهت الفترة الانتقالية عقبات كبيرة أثّرت بشدة على البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر

فيصل محمد صالح يكتب: نقول للعالم وللأمم المتحدة إن المداخل الخاطئة ستقود لنتائج خاطئة

فولكر: أعرب عن قلقي الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار

أمريكا تُرحِّب بالمُشاورات بين المكونات السياسية في البلاد لجنة

أطباء السودان تعلن عن الموكب الأبيض الأحد

صحيفة الوطن:

الأمم المتحدة تطلق مبادرة لحل الأزمة السودانية وواشنطت ترحب

الحوب الشيوعي يتبرأ من لجان المقاومة

دعوات لمقاضاة وزارة المالية بسبب زيادة تعرفة الكهرباء

الإعلان عن الموكب الأبيض

مصادر إقتراب تعيين رئيس وزراء وحكومة جديدة في السودان

صحيفة أخبار اليوم :

الأمم المتحدة تلقي بثقلها لانهاء الازمة السودانية بدعم دولي

ممثل الامين العام : حان الوقت لانهاء العنف قبل انزلاق البلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار

مجلس الأمن يعقد الأربعاء جلسة حول السودان

عاصم البلال يكتب .. وعبد الرسول النور إذا هوى .. ساعات ما قبل الرحيل ورسائل ما بعد النحيب

صحيفة النيل الدولية:

الجامعة العربية ترحب بإعلان الأمم المتحدة تسهيل الحوار في السودان

تأييد دولي لمبادرة ( يونتاميس) وقوى التغيير تشترط مناهضة الانقلاب

الخرطوم تترقب موجة احتجاجات جديدة اليوم

مجلس الأمن الدولي يبحث أوضاع السودان بالأربعاء

قوات مناوي لم تصل..

تنفيذ إجراءات الترتيبات الأمنية يبدأ اليوم بالفاشر

هيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم :إستمرار صيانة طرق الولاية

الخرطوم: (كوش نيوز)