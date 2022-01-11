



حُمى متقطعة وألم في الحلق وتغيير في الصوت، وصداع يختفي بأقراص البندول، لكنه سرعان ما يعود، وشعور تام بالعياء وتكسير الجسم وضيق في التنفس، وأحياناً عسر في الجهاز الهضمي وزيادة ضربات القلب، مع أعراض أخرى تختلف من شخص لأخر، هى الوباء المنتشر هذه الأيام في السودان، يصيب كل أفراد الأسرة، عن تجربة شخصية بالطبع، دون أي تقرير من وزارة الصحة، حتى الأن، يخبرنا هل هى الطفرة الجديدة لفايروس كورونا، أم إنفلونزا شتوية لا تستدعي القلق.

عزمي عبد الرازق